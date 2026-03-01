Las Marzas, en primera persona y con «los nervios a flor de piel»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Por mucho que le sobren tablas, Regina Peñacoba siempre sale al escenario con «los nervios a flor de piel». Este mismo domingo, horas antes de que diese comienzo el Festival de Las Marzas en el polideportivo municipal de El Plantío, solo podía pensar en una cosa: «que la gente salga entusiasmada». Ya en faena, mucho más relajada, comprobó que el objetivo volvía a cumplirse con creces.

«Espero que me siga imponiendo», reconocía la presentadora del evento y presidenta del Comité de Folclore Ciudad de Burgos, a última hora de la mañana, en pleno ensayo conjunto de las agrupaciones locales. Cientos de bailarines, todos a una, para ofrecer un espectáculo que «solo se consigue en Burgos». Un logro «impresionante», que el público supo valorar como es debido llenando las gradas, que a Peñacoba siempre le provoca un «subidón».

Tiene su mérito organizar un evento de semejante magnitud, con 350 danzantes y un centenar de músicos pertenecientes a Amigos de la Dulzaina, Estampas Burgalesas, Danzantes de Burgos, Justo del Río, Diego Porcelos, Nuestra Señora de las Nieves y Los Zagales. Agrupaciones anfitrionas, todas ellas, que dieron una calurosa bienvenida al Grupo de Danzas La Esteva, de Segovia.

«Al estar en un sitio cerrado con el público tan apiñado se tiene una sensación de masificación mucho mayor que al aire libre»

Por tercer año consecutivo, el Comité de Folclore tuvo a bien invitar a un grupo de fuera con el fin de «mostrar unas Marzas diferentes». Después de explorar las raíces de Cantabria y Palencia en ediciones anteriores, la organización se decantó por La Esteva tras tener constancia de que «habían resucitado, a partir del Cancionero de Castilla de Agapito Marazuela, la Ronda Segoviana». Y no solo eso, pues también «han recuperado la tradición de recorrer las calles de Segovia cantando Las Marzas».

Tanto los de casa como los segovianos están «acostumbrados a grandes recintos y festivales». Sin embargo, lo que ocurre en El Plantío es harina de otro costal. Básicamente, porque «al estar en un sitio cerrado con el público tan apiñado se tiene una sensación de masificación mucho mayor que al aire libre». Y eso, qué duda cabe, deja huella en todos y cada uno de los participantes.

Con 43 ediciones a sus espaldas y las que están por venir, el Festival de Las Marzas reivindica con orgullo las raíces culturales de Burgos dentro y fuera de sus propios confines. Para lograrlo se requiere, obviamente, relevo generacional. Y lo hay, por fortuna, pese a que el folclore es «una actividad muy sacrificada».

«Comprendo perfectamente que a un muchacho de 18 años le apetezca más estar en el bar de la esquina, tomándose unas birras con los amigos, que metiéndose una chaqueta de dos horas». Peñacoba es plenamente consciente de ello, pero al mismo tiempo sabe de sobra que «engancha y se atesora por dentro para siempre». Además, se puede compatibilizar con cualquier otra actividad sin problema.

Lo mejor de todo, a su juicio, son «las relaciones tan sanas que se crean entre los grupos». A fin de cuentas, es un «trabajo en equipo» en el que «hay que ser solidario» porque «si fallas tú, fallan todos». Así las cosas, nadie se puede permitir el lujo de «dejar tirados a los compañeros» y cada persona desarrolla «un sentido de la responsabilidad que es muy difícil de conseguir hoy en día».

«Durante muchos años, décadas enteras, hemos tenido el sambenito de ‘si bailas eres marica’»

Pero no es oro todo lo que reluce. «Durante muchos años, décadas enteras, hemos tenido el sambenito de ‘si bailas eres marica’». A Peñacoba le consta, y le duele sobremanera, que «muchos niños empiezan con ilusión y al llegar a la pubertad, cuando la opinión de la pandilla es lo que manda, lo han dejado por vergüenza». Una «tontería», se mire por donde se mire, máxime cuando «en Castilla quienes dominaban, organizaban, pedían e iniciaban los bailes eran los hombres».

Menos mal que, de un tiempo a esta parte, estos prejuicios van cayendo en saco roto. «Vamos evolucionando a mejor, aunque muy despacito», confiesa la presidenta del Comité a sabiendas de que el folclore burgalés, cada vez más de moda entre las nuevas generaciones, tiene mucho que aportar a la sociedad en general.