‘Ludovico Musical Experience’ llega a Burgos

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el viernes 6 de marzo, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo Ludovico Musical Experience, encabezado por el pianista Borja Niso.

Ludovico Musical Experience es un espectáculo innovador de piano y cello teatralizado, con música, voz, danza y una proyección sincronizada, donde el alma del pianista (Cristina Gatell), su espíritu (María Montes) y su voz interior (Beatriz Villar) interactúan con el público creando una atmósfera única, íntima y mágica.

La historia de Borja Niso es el relato de una transformación sorprendente, una que desafiaba los límites de lo posible y conecta con las emociones más profundas del ser humano. Ingeniero de profesión, Borja vivió inmerso en la rutina corporativa hasta que, en un momento de profunda introspección, decidió escuchar su corazón.

A los 36 años, sin experiencia previa en música y sin saber tocar el piano, descubrió un camino que lo llevaría a dejar atrás su carrera profesional para dedicarse a una pasión que hasta entonces desconocía.

Su debut en los escenarios comenzó con un homenaje al reconocido compositor Ludovico Einaudi, su principal fuente de inspiración. Este tributo inicial, que dio vida a espectáculos como Ludovico Musical Experience e Inspired by Ludovico Einaudi, marcó el inicio de una travesía artística única.

Sin partituras, Borja se sumergió en un aprendizaje autodidacta que lo transformó rápidamente en un virtuoso del piano. En tan solo unos años, pasó de ser un soñador con dudas a consolidarse como un compositor, pianista y creador de experiencias musicales inmersivas.

Con más de 400 conciertos realizados y más de 90.000 espectadores cautivados, Borja ha llevado su música a algunos de los escenarios más importantes de España. Su capacidad para crear espectáculos que combinan música, emoción y narrativa ha logrado conquistar audiencias de todas las edades.

Cada actuación se convierte en un viaje único y sorprendente, donde el dinamismo de su música conecta profundamente con los asistentes. Con el paso de los años, Borja también ha explorado su propio lenguaje musical, dando lugar a cuatro álbumes que reflejan su evolución como compositor: Orígenes (2019), Horizontes (2021), Rhapsode (2023) y Evolution (2024).

En Rhapsode, su primer trabajo compuesto para orquesta sinfónica, Borja amplió su propuesta creativa, fusionando la majestuosidad de la música clásica con su característico dinamismo emocional, consolidándose como un artista versátil y en constante transformación.

Estas obras destacan por su sonido envolvente y su capacidad de sorprender, conectando profundamente con públicos diversos y transportándolos a un universo sonoro único.