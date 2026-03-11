El escritor Héctor Abad Faciolince visita Burgos con su última obra, 'Ahora y en la hora'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El martes 17 de marzo el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, considerado una de las voces más reconocidas de la literatura colombiana contemporánea participará en los encuentros literarios de Círculo Creativo con su ‘Ahora y en la hora‘ (Alfaguara). La cita será a las 20 horas, en el salón de actos de plaza de España, y el escritor estará acompañado por la periodista Rosalía Santaolalla. El acto tiene entrada libre hasta completar el aforo y la colaboración de la librería Luz y Vida.

Héctor Abad Faciolince ofrece en ‘Ahora y en la hora‘ un testimonio directo y conmovedor de su viaje a Ucrania en 2023, que pasó de ser una visita cultural a convertirse en una experiencia marcada por la guerra. Tras adentrarse en la región del Donbás junto a otros escritores y periodistas, el grupo sufrió el impacto de un misil en Kramatorsk, un ataque que dejó numerosas víctimas mortales.

En este libro, el autor natural de Medellín combina crónica, memoria y reflexión personal para abordar la violencia, la muerte y la culpa del superviviente, así como la necesidad ética de contar lo vivido. Considerado una de las voces más reconocidas de la literatura colombiana contemporánea, Abad Faciolince ha desarrollado una amplia trayectoria como novelista, ensayista y columnista. Entre sus obras más destacadas figuran ‘Angosta’ y ‘La oculta’, además de ‘El olvido que seremos’, uno de sus libros más influyentes, en el que reconstruye la vida y el asesinato de su padre, el médico y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, en el contexto de la violencia política colombiana.

El 26, más poesía

El jueves 26 de marzo Círculo Creativo recibirá a Miriam Reyes, quien presentará su más reciente poemario, ‘Con’, publicado por La Bella Varsovia y galardonado con el Premio Nacional de Poesía 2025. En ‘Con’, la autora propone una exploración poética sobre el vínculo y la alteridad: la conciencia de que la otra persona es siempre soberana e insondable. A través de un lenguaje que se interroga y se desdobla, el libro reflexiona sobre la construcción de lo mutuo, las tensiones afectivas y la transformación de la identidad en la relación con el otro. La presentación permitirá acercarse a la obra de una de las voces más influyentes de la poesía contemporánea en español y conocer de primera mano el proceso creativo que sustenta este libro.

Por otra parte, la presentación de la novela ‘Nazarena’, de la escritora y periodista Karina Sainz Borgo, que estaba prevista para el jueves 19 de marzo, ha sido aplazada hasta nueva fecha.