Burgos transformará 20 cuadros eléctricos en murales dedicados a mujeres de ciencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos volverá a incorporar la divulgación científica a su paisaje urbano con una nueva edición de Científicas a pie de calle, una iniciativa promovida por la Universidad de Burgos que une arte, educación y ciencia. Veinte artistas serán los encargados de intervenir otros tantos cuadros eléctricos cedidos por el Ayuntamiento para rendir homenaje a investigadoras y tecnólogas de referencia en distintos ámbitos.

El proyecto arrancará este viernes 13 de marzo en el Patio Romeros de la Universidad, donde los participantes recibirán el material de trabajo, las acreditaciones y varias indicaciones por parte de la Unidad de Cultura Científica de la UBU y del artista urbano Juay, que asesora la iniciativa. A partir de ese momento, los cuadros eléctricos repartidos por la ciudad empezarán a transformarse en murales de estilos diversos, todos ellos vinculados por un mismo hilo conductor, la ciencia.

Cada intervención incorporará además un panel informativo para que los viandantes puedan conocer la trayectoria de la científica representada. De este modo, el proyecto no solo persigue embellecer distintos puntos de la capital, sino también divulgar referentes femeninos en la investigación y la tecnología.

Ciencia y arte se unirán de nuevo en Burgos con murales dedicados a investigadoras.ECB

La selección de las veinte científicas parte de un concurso escolar en el que participaron 170 grupos de alumnos de instituto, encargados de elaborar biografías y vídeos breves sobre sus vidas y aportaciones. Después, un segundo certamen con más de 80 jóvenes artistas eligió a las personas responsables de trasladar esas figuras al mobiliario urbano. Esta nueva edición amplía así un proyecto que ya dejó otras veinte científicas representadas en su primera convocatoria.