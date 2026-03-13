Sexo, poder y manipulación de la mano de Las amistades peligrosas

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BURGOS

Pocas historias del siglo XVIII encajan con tanta facilidad en las obsesiones del presente como Las amistades peligrosas. El abuso de poder, la manipulación emocional, el sexo entendido como dominio y la impunidad de quienes creen poder comprarlo todo atraviesan un texto que sigue resultando incómodo y actual. Sobre esa vigencia se sostiene la versión que llegará este sábado 14 de marzo al auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria, dirigida por David Serrano y con un reparto encabezado por Pilar Castro, Roberto Enríquez y Ángela Cremonte.

La función, prevista para las 19.30 horas, lleva a escena la conocida novela de Choderlos de Laclos a partir de la adaptación teatral de Christopher Hampton. El montaje que se pondrá sobre las tablas en Burgos vuelve a poner frente al espectador a Valmont y Merteuil, dos personajes dominados por el cálculo, el deseo y la voluntad de manejar a quienes les rodean, en una trama que conserva intacta su capacidad para retratar los mecanismos del poder.

Ese es precisamente uno de los principales atractivos de esta propuesta ya que lo que destaca es su capacidad para extraer del clásico una lectura reconocible para el público de hoy. La obra no se limita a revisar una historia de seducción y cinismo en los salones de la aristocracia y va más allá planteando en primer plano cuestiones que siguen atravesando el debate contemporáneo, desde el consentimiento hasta la utilización de las relaciones personales como instrumento de sometimiento y control.

Con esa base, la versión dirigida por Serrano apuesta por un reparto de intérpretes muy reconocibles para el público por su trayectoria en cine, televisión y teatro. Pilar Castro ha desarrollado una carrera especialmente popular en la pequeña pantalla y en el cine, con títulos como Los Serrano, Vivir sin permiso o Competencia oficial. Roberto Enríquez es un rostro habitual de la ficción televisiva desde hace años, con series como Hispania, Vis a vis o La caza. Ángela Cremonte también es muy conocida en televisión con trabajos en Gran Reserva, Velvet Colección o Mentiras. A ellos se suma la veteranía de Carmen Balagué y la proyección de intérpretes más jóvenes como Iván Lapadula y Lucía Caraballo. Sobre todos ellos recae la tarea de sostener un texto de gran densidad verbal y moral, en el que la crueldad no aparece como un exceso aislado, sino como una forma de ejercicio del poder.

La cita se enmarca en la programación cultural de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria. Las entradas están a la venta al precio de 28 euros a través de los canales habituales de la entidad, tanto por internet como en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.