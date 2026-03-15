Cinco cines acogerán la proyección del recital de Andrea Bocelli por sus 30 años de carrera

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Cines de cinco localidades de Castilla y León acogerán los próximos jueves y domingo, 19 y 22 de marzo, respectivamente, la proyección de del recital de Andrea Bocelli por sus tres décadas de carrera.

La película 'Andrea Bocelli 30: The Celebration', que recoge los mejores momentos de tres conciertos históricos celebrados en Italia con los que el popular tenor celebró sus 30 años en la música, se proyectará en Cines Van Gogh de León, Cines Van Dyck Salamanca, Artesiete Segovia, Cines Broadway y Cines Manhattan de Valladolid y Multicines Zamora.

Estos forman parte del casi centenar de cines seleccionados de 60 localidades de España, según ha informado la distribuidora Versión Digital en un comunicado recogido por Europa Press.

Acompañado por la Orchestra Filarmonica Italiana, bajo la dirección de Steven Mercurio, Andrea Bocelli ofrece un espectáculo "monumental" en el emblemático anfiteatro al aire libre Teatro del Silenzio, un escenario que el propio tenor impulsó en su tierra natal, Lajatico, en plena Toscana.

La celebración reunió a artistas invitados excepcionales como Plácido Domingo, Zucchero, Nadine Sierra, Aida Garifullina, David Foster, Celine Dion, Jon Batiste, Brian May o Will Smit.

Así, interpreta un repertorio que combina grandes títulos del tenor como Nessun dorma o Canto della terra, con versiones de canciones como 'Can't Help Falling in Love' o 'Who Wants to Live Forever'

La producción, bajo la dirección del nominado al Grammy y ganador del Emmy, Sam Wrench (conocido por 'Taylor Swift: The Eras Tour') captura la esencia de este concierto histórico de tres días con una puesta en escena espectacular, imágenes detrás de escena, entrevistas y una narrativa que explora el legado de Bocelli.