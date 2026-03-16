El MEH acoge en Burgos otra vez un festival de cine de montaña, aventura y naturaleza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de la Evolución Humana vuelve a ser sede en Burgos del ‘Mendi Tour’, el ciclo itinerante de cine de montaña, aventura y naturaleza del ‘Mendi Film’. Las mejores películas de este festival se podrán ver en el salón de actos del Museo este martes y miércoles, 17 y 18 de marzo. El jueves serán los cines Van Golem los que exhibirán las películas seleccionadas del festival.

El ‘Menditour’ es la muestra itinerante de películas de cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza del festival ‘BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia’. Comprende lo más selecto y reciente del festival presentado en sesiones compuestas por dos, tres o cuatro películas, con una duración aproximada de entre 60’-90’ por sesión. Se trata de un festival que se interesa por una diversidad de temas y actividades alrededor de la naturaleza. La entrada para ver las películas en el MEH es gratuita. Las proyecciones comenzarán a las 19.30 horas en el salón de actos del Museo.

A estas dos jornadas en el MEH se sumará una tercera, el próximo jueves en los Cines Van Golem Arlanzón de Burgos, también a esa hora, con un precio de 5 euros para asistir a las películas proyectadas.

El martes 17 de marzo se proyectará Aldabide, de Jon Mendizabal Roa. Los espeleólogos Oskar Etxebarria (ADES) y Carlos Arranz (Takomano) se introducen en las entrañas del macizo de Itxina, en el corazón del Gorbea vizcaíno. Un mundo subterráneo al que solo se accede buceando por una estrecha surgencia. A través de su testimonio, la cinta explora la oscuridad de esta montaña hueca, capturando la pasión, la obsesión y el profundo sentimiento por la naturaleza que impulsa a estos espeleobuceadores.

También Harri, Orri, Arkatz (Piedra, papel, lápiz), de Jon Herranz. A través de la mirada de escaladores y artistas el documental celebra la pulsión entre utilidad y creatividad que se da en los croquis de escalada. Mapas verticales que no solo trazan rutas imposibles, sino también sueños y aventuras. Desde los primeros croquis rudimentarios hasta los elaborados dibujos contemporáneos, descubrimos la evolución de estos documentos únicos y su impacto en la exploración de lo desconocido.

El 19 de marzo habrá una tercera sesión en los cines Van Golem, con la proyección de Dear Superhero, de Corinna Halloran. La esquiadora profesional Janina Kuzma luchó durante casi dos años para quedar embarazada. La prueba positiva de embarazo llegó a comienzos de 2024, pero con ella surgieron nuevos dilemas: el temor a perder su trabajo como guía de montaña, o a ser juzgada como atleta profesional, la atenaza, pero precisamente encuentra el sosiego en la montaña. Acompañada por dos amigas y atletas profesionales como la snowboarder Leanne Pelosi y la esquiadora Evelina Nilsson, Janina se adentra en los Alpes del Sur de Nueva Zelanda para descubrir los poderes sobrehumanos de la maternidad. L´Escalade Du Futur, de Pascal Barneville. Con el auge de los rocódromos privados, la llegada a los Juegos Olímpicos, e inmersa en una rápida evolución, el deporte de la escalada se enfrenta a una paradoja: su éxito en locales interiores contrasta con las amenazas que se ciernen sobre los espacios naturales de escalada. El consagrado escalador Cédric Lachat explora la evolución de la escalada y el legado para las generaciones futuras. K2 Mon Amour, de Mathieu Rivoire. En el verano de 2024, Liv Sansoz y Zeb Roche se propusieron alcanzar la cima del K2, a 8.611 m, sin oxígeno artificial, y con un sueño muy loco: despegar desde la cima juntos en parapente. Esta historia es mucho más que un intento de cumbre en la montaña; es una oda a la belleza salvaje y natural del K2.