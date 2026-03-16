Sonorama, nominado a tres categorías en los Iberian Festival Awards 2026 y premiado por el directo de Arde Bogotá

Puesta de sol durante uno de los conciertos del Sonorama en Aranda.I. C.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El festival Sonorama Ribera, que se celebra en Aranda de Duero (Burgos), fue finalista en tres categorías de los Iberian Festival Awards 2026 y logró el premio a Mejor Actuación en Vivo por el concierto ofrecido por la banda Arde Bogotá en la última edición del certamen.

El festival fue nominado en las categorías Mejor Festival de Gran Formato y Mejor Promoción Turística, reconocimientos que valoran la capacidad de convocatoria, la programación musical y el impacto cultural y económico de los eventos musicales celebrados en España y Portugal.

La candidatura a Mejor Festival de Gran Formato destaca la trayectoria de Sonorama Ribera, que suma cerca de tres décadas como uno de los festivales de referencia del panorama musical nacional, con una programación que combina artistas consolidados y propuestas emergentes.

Por su parte, la nominación a Mejor Promoción Turística reconoce la proyección que el festival aporta a Aranda de Duero y a la comarca de la Ribera del Duero como destino cultural, al atraer cada año a miles de visitantes y contribuir a la difusión del patrimonio, la gastronomía y la oferta turística del territorio.

En la categoría de Mejor Actuación en Vivo (PT/ES), el jurado premió el concierto ofrecido por Arde Bogotá durante la última edición del festival, uno de los directos más destacados del evento.

De cara a la próxima edición, la organización informó de que el 90 por ciento de los bonos ya están vendidos, lo que anticipa una nueva convocatoria multitudinaria que volverá a situar a Aranda de Duero como uno de los principales escenarios musicales del verano en España.