Una muestra radiografía en Burgos los primeros pasos de la Guardia Civil y su evolución

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El nacimiento de la Guardia Civil y de la fotografía van casi de la mano, cuando el Instituto Armado dio sus primeros pasos en el año 1844, cinco años antes, en 1839, ya había comenzado a desarrollar el arte fotográfico, lo que ha permitido reflejar el nacimiento y la evolución de la Guardia Civil con instantáneas. Ese uno de los principales objetivos que persigue la exposición ‘La Guardia Civil en la fotografía del siglo XIX’, y que se podrá ver hasta el próximo 27 de marzo en la sala de exposiciones de Fundación Círculo.

Se trata de una selección de fotografías digitalizadas procedentes de los fondos del Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil (CEFO), que documentan la construcción visual del Cuerpo desde 1844 hasta la pérdida de los territorios de ultramar, en el año 1898. Ya son tres los años que se cumplen de la puesta en marcha del CEFO, que dispone ya de más de 43.000 fotografías documentadas, «una herramienta esencial para la conservación, estudio y difusión del patrimonio fotográfico de la institución», según destacó el general de brigada jefe de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, Miguel Sánchez Guerrero, durante la inauguración de la muestra.

Una exposición en la que, entre sus curiosidades, se puede ver una fotografía del año 1901, concretamente tomada el 6 de junio, en la Guardi Civil abre la procesión a su paso junto a la Catedral, en la calle Fernán González. Una imagen que pertenece a la colección Juan Antonio Cortés. Además, se recogen imágenes de escenas cotidianas de otras localidades de la provincial.

Las fotografías que se muestran en la exposición, 34 instantáneas fechadas entre 1857y 1901, lo que pretenden es «asomarnos al pasado y comprender con mayor profundidad la sociedad y las instituciones que nos precedieron». Cada una de las imágenes viene acompañada de un texto explicativo, así como de un código QR para quien quiera profundizar más en el contexto de la imagen.

Esta muestra lo que hace es recorrer la segunda mitad del siglo XIX, «el escenario histórico en el que surge y se consolida la Guardia Civil como un cuerpo de referencia policial y nos ayuda a comprender mejor aquel momento de nuestra historia». A través de los retratos de personas, de las escenas de servicio cotidiano, los paisajes urbanos y rurales se describe «una sociedad que se estaba constituyendo a la España contemporánea».

El brigada Carlos Chamorro, uno de los impulsores del CEFO, explicó algunas de las claves de la exposición y el porqué se llega hasta el año 1898. La denominada Ley de Amalgama hizo que hasta 9.000 guardias civiles que estaban en territorios como Cuba o Puerto Rico regresaran a España, por lo que el Instituto Armado «se amplía de forma brusca con aquellos guardias civiles».

En la muestra se pueden ver imágenes de los fundadores de la GuardiaCivil, con «un recorrido temporal y geográfico a través de la historia del siglo XIX de la Guardia Civil». El presidente de la Fundación Círculo, Emilio de Domingo, destacó en la presentación de la muestra representa un «legado importantísimo» sobre la Guardia Civil, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a presenciar de la muestra.

La exposición se integra de una semana en la que se celebrará la I Jornada de Historia y Cultura de la Guardia Civil, bajo el título ‘La Guardia Civil en el siglo XIX. De la fundación al Desastre del 98’. El teniente general Félix Blázquez, director del Centro Universitario de la Guardia Civil, inaugurará el evento con conferencias en torno a la fundación del Instituto Armado y una mesa redonda sobre fotografía y Guardia Civil.