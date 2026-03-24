De Plata o Plomo a Rigoletto, cultura para todos los públicos este mes de abril en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Música, danza, teatro, circo, actividades familiares y exposiciones. De todo un poco para dar la bienvenida al mes de abril desde la Gerencia de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Burgos, cuya programación cultural llega cargada de propuestas para todos los públicos y grandes citas como la ópera Rigoletto, pieza clave en la trayectoria del maestro Giuseppe Verdi.

El Teatro Principal, la Sala Gamonal y el Fórum Evolución serán los principales escenarios de un mes con citas ya consolidadas como la Temporada Lírica de Burgos, el 18 y 19 de abril en el Principal, con Rigoletto en versión semiescenificada. Para interpretar esta obra cumbres del repertorio romántico italiano, nada mejor la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu) y el coro de la propia Temporada Lírica.

La programación musical arrancará el viernes 10 de abril con una doble propuesta: el concierto del grupo Plata o Plomo en la Sala Gamonal, dirigido al público joven y adulto con una puesta en escena provocadora y energética, y la actuación del Trío Eldorado en el Teatro Principal, que ofrecerá un recorrido por canciones de España e Hispanoamérica bajo el título Cruzando el charco en clave de sol.

El fin de semana del 11 de abril estará marcado por propuestas familiares. Con motivo del Día Mundial del Circo, la compañía La Banda de Otro presentará Rodeo, un espectáculo de circense-teatral con acrobacias y música en directo que invita a la participación del público. Ese mismo día, la Sala Gamonal acogerá Rockbin Hood, un divertido cuento musical con clásicos del rock adaptado para público infantil.

La danza tendrá un protagonismo especial el 18 de abril con el estreno de Alma y esencia, del Ballet Folclórico Alborada, que propone un recorrido por distintos estilos como el flamenco, la zarzuela y el folclore español. Por si fuera poco, el sábado 25 se celebrará la gala del Día Mundial de la Danza con el espectáculo Coreógrafos del siglo XXI, que reúne obras destacadas del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

El teatro también tendrá su espacio con Miscelánea, de Estrella R, una pieza de teatro-documental que aborda la salud mental desde una perspectiva íntima y social programada el 23 de abril.

Otro de los momentos destacados, el 24 de abril, será el recital lírico del bajo Rubén Amoretti, quien celebrará sus 35 años de trayectoria acompañado por destacados artistas invitados en un concierto que recorrerá ópera, zarzuela y canción española.

La programación culmina el día 26 con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Burgos, dirigida por Jorge Yagüe, que interpretará obras de Mozart y Brahms en el Fórum Evolución dentro de la temporada de abono 2025-2026.

Además de la programación escénica, el Ayuntamiento reforzará su apuesta por la cultura de proximidad con actividades en los barrios, que incluyen espectáculos de títeres, magia, teatro y danza en centros cívicos y municipales. A ello se suma una variada oferta expositiva en espacios como la Sala del Arco de Santa María, el Monasterio de San Juan y el Principal.

Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse a través de internet o en las taquillas habilitadas en los distintos espacios culturales de la ciudad, con descuentos disponibles para determinados colectivos en funciones seleccionadas.

Con esta programación, Burgos reafirma su compromiso con la cultura como eje dinamizador de la vida social, ofreciendo una agenda plural que combina tradición y contemporaneidad y que invita a la ciudadanía a disfrutar de las artes escénicas y musicales durante todo el mes de abril.