Círculo Creativo ofrece más de 30 propuestas culturales de cara a la primavera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Desde el mes de abril a finales de junio Círculo Creativo pone en marcha más de 34 actividades que abarcan música, literatura, cine, artes escénicas, exposiciones y acciones formativas, consolidando un modelo cultural diverso, accesible y conectado con la creación contemporánea.

Una propuesta que recupera la actividad de Petronila, Festival de Cine de Burgos, y que extiende su programación más allá de su celebración en febrero, incorporando iniciativas a lo largo del año que refuerzan y prolongan su alcance. Una programación que continúa en este segundo trimestre con habituales propuestas como Concéntricos, Órbita Creativa y la propuesta creativa de Jóvenes Artistas configurando un ecosistema cultural diverso, contemporáneo y abierto a distintos públicos.

Música para todas las edades

La música vuelve a ser uno de los ejes principales de la programación, con nueve conciertos protagonizados por artistas de reconocida trayectoria y propuestas con identidad propia de que recorren diferentes estilos, desde el jazz-flamenco o el soul hasta el pop, el blues o las músicas de raíz. Entre ellos destacan Quique González (17 de abril), referente de la canción de autor en España; La Bien Querida (22 de mayo), una de las voces más personales del pop independiente; y formaciones como Koko-Jean & The Tonics (22 de abril), Los Deltonos (15 de mayo) o la Barcelona Big Blues Band (29 de mayo), que revisitan sonidos como el soul, el blues o el rock desde una perspectiva contemporánea. A estas citas se suman propuestas como la fusión de jazz y flamenco de Pablo Martín Caminero y David Carpio (10 de abril).

Dentro de esta programación el salón de actos de Plaza Nueva de Gamonal continúa con propuestas con entrada gratuita hasta completar aforo.

En este trimestre llegarán a esta sala el directo de Hot Shot Trío (9 de abril), la propuesta de Evoéh (7 de mayo) y el concierto de Noemí Domarco y Miguel Ángel Azofra (5 de junio), reforzando así el acceso a la música en distintos espacios de la ciudad.

Siete voces de la literatura contemporánea

La literatura constituye otro de los pilares del trimestre, con siete encuentros literarios y presentaciones de libros que acercan al público a autores contemporáneos. El ciclo contará con la participación de Fernando Gómez Recio con’ Catedrales de sangre’ (Algaida), el 14 de abril; Diego Doncel, con ‘La fragilidad’ (Visor), el 29 de abril; Eliseo González, con ‘Un lugar frente al fuego’ (Eolas), el 6 de mayo; Rubén Abella, con ‘Un día de fiebre’ (Menoscuarto), el 12 de mayo; Pascual Izquierdo, con ‘Viaje a la Mancha’. En busca de una nueva Dulcinea’ (Algaida), el 20 de mayo; y el premio Nadal Antonio Soler, con ‘El camino de los ingleses’ (Galaxia Gutenberg), el 21 de mayo. A ellos se suma el encuentro con Teo Sanz, con La literatura de la música en Francia. Del siglo XVIII a Marcel Proust (Fórcola), el 28 de mayo, que propone un diálogo entre literatura y música.

Petronila Festival de Cine de Burgos

El cine ocupa un lugar destacado en la programación a través de las actividades vinculadas a Petronila, Festival de Cine de Burgos, una iniciativa en crecimiento que se consolida como una línea estable y continua de programación cinematográfica dentro de la actividad cultural de Fundación Círculo, con vocación de permanencia a lo largo del año.

La programación arranca el lunes 6 de abril a partir de las 20:00 horas con la proyección del palmarés de la I edición del festival, una sesión que reúne los cortometrajes galardonados (The legend of the hummingbird, Cão sozinho, Loquita por ti, Pura y El cuerpo de Cristo).

El sábado 23 de mayo, desde las 18:00 horas, Petronila amplía su presencia con una jornada especial de exhibición en el Auditorio elcírculo, con pases infantiles (18:00 y 18:30 horas, a partir de 3 años) y varias sesiones (19:00, 20:00 y 21:00 horas) en las que podrán verse el mejor cortometraje novel (Pura) y el mejor cortometraje del festival (El cuerpo de Cristo). Entrada libre hasta completar aforo.

En junio, la programación se completa con un ciclo dedicado a la historia del cine, con la proyección de la “Trilogía del dólar” de Sergio Leone (miércoles 10, 17 y 24 de junio), coincidiendo con el 60 aniversario de El bueno, el feo y el malo. Todas las sesiones serán de entrada gratuita hasta completar aforo. De ellas, el largometraje ‘el bueno, el feo y el malo’ incorporará medidas de accesibilidad comunicativa.

Artes escénicas

La programación escénica incluye dos propuestas que combinan lenguajes contemporáneos y reflexión temática. El 8 de mayo se presentará Viaje al gineceo, una pieza de teatro musical que propone un recorrido por la historia de grandes filósofas y científicas a través de una original fusión de pensamiento, ciencia y estética cercana al heavy metal, dentro del universo creativo de Eloísa de Castro. La función contará con medidas de accesibilidad comunicativa, como subtitulado e interpretación en lengua de signos.

Por su parte, el 4 de junio llegará Ma P’tite dame, de la reconocida creadora francesa Claire Heggen, figura clave del teatro de movimiento. La obra ofrece una mirada poética, estética y también humorística sobre el envejecimiento, explorando el cuerpo y el paso del tiempo desde una perspectiva escénica delicada y profundamente expresiva. La programación escénica se completa con una actividad formativa dentro de Órbita Creativa. El 5 de junio, Claire Heggen impartirá una masterclass dirigida a artistas, en la que propondrá una inmersión en su investigación sobre la teatralidad del cuerpo en movimiento. A través del gesto, la presencia y la escucha corporal, compartirá herramientas poéticas y escénicas desarrolladas a lo largo de sus 50 años de trayectoria. La sesión tendrá lugar en el Salón de actos de Plaza de España, a las 11:30 horas, con entrada gratuita previa inscripción. Un acto enmarcado en las acciones de Órbita Creativa que continúará en marcha como su papel de encuentro cultural de la provincia de Burgos y que retomará su actividad anual en la reunión del 16 de abril (sala de prensa Fundación Círculo, 19:00h.).

Jóvenes Artistas de Burgos

Del 7 al 28 de abril de 2026, la Sala de Exposiciones Círculo Solidario (Plaza de España, 3. Burgos) acoge la muestra “En la casa de la abuela”, una propuesta multidisciplinar de Jorge García Varona y Álex Heras que invita a recorrer la memoria rural castellana a través de la moda, la fotografía y la tradición.

La exposición se enmarca en el proyecto de Círculo Creativo de Fundación Círculo, dentro del ciclo Jóvenes Artistas, y recrea una casa tradicional como homenaje a las abuelas del medio rural, destacando su papel como transmisoras de la cultura popular y la memoria colectiva.El proyecto combina diseño de moda contemporáneo —con técnicas tradicionales y materiales heredados—, producción audiovisual y un archivo de memoria oral accesible mediante códigos QR, generando una experiencia inmersiva que conecta pasado y presente.

El programa de actividades incluye la inauguración el martes 7 de abril a las 19:00 horas, con una performance de danza contemporánea a cargo de Marina Izquierdo; visitas guiadas los días 8 y 15 de abril a las 19:00 horas; y el lunes 13 de abril, también a las 19:00 horas, una visita guiada con recital dramatizado, “Memoria, abuelas y entorno rural”, a cargo de la actriz burgalesa Carmen Moral.