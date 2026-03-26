La Fundación Caja de Burgos presenta el espectáculo familiar ‘Ponké y la ciudad del jazz’ en Cultural Cordón

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El auditorio de Cultural Cordón acoge este sábado, 28 de marzo, a partir de las 18,30 horas, el espectáculo familiar ‘Ponké y la ciudad del jazz’. La cita forma parte de la programación del VII Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’, organizado por la Fundación Caja de Burgos y que ofrece una propuesta variada en torno a un género que desde sus orígenes ha sabido mezclar y absorber influencias populares de diferentes procedencias. La oferta musical se completa con una experiencia que fusiona música y gastronomía y un ciclo de películas centradas en el jazz.

Además, el auditorio de la avenida de Cantabria acoge el sábado, 11 de abril, el estreno absoluto de K’TaM. Mosaico de luz, un proyecto del guitarrista Jorge Pisa “El Boli”, el pianista Adrián Royo, el bajista Javier Rodríguez y el percusionista Álvaro López. K’TaM representa la fusión de los latidos del corazón de ritmos africanos, latinos y flamencos, que se encuentran con la libertad y la improvisación del jazz creando un puente entre culturas y géneros.

Y el viernes, 17 de abril, aterriza en Cultural Cordón Triplanetas, trío de jazz formado por Daahou Salim al piano, Bori Albero al contrabajo y Julián Sánchez a la trompeta. Cada uno de ellos posee una dilatada experiencia dentro de la escena del mejor jazz nacional e internacional a día de hoy. El trío interpreta temas propios en su mayoría, a través de los cuales sus presentaciones están llenas de máxima energía y emoción.

Música y gastronomía

Una de las propuestas más innovadoras de esta edición es Bocados de jazz, una experiencia que fusiona música y gastronomía para sumergir al público en un viaje sensorial único. El jueves, 16 de abril, el reconocido chef Ricardo Temiño y su equipo del Restaurante Boccaccio70 serán los encargados de diseñar un menú exclusivo creado específicamente para el evento, concebido para dialogar con el repertorio que interpretará en directo la banda Way Out West, formada por Joaquín García (contrabajo), Rubén Ortiz (saxo) y Jesús García (batería).