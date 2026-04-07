El Mejor Álbum de Jazz del año llega a Burgos: Caminero Trío & David Carpio presentan ‘Al Cante’

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Fundación Círculo pone en marcha el próximo viernes una nueva cita cultural dentro de la programación de Círculo Creativo, con la presentación de Al cante, el proyecto de Pablo Martín Caminero y David Carpio, que llega tras el reconocimiento obtenido el pasado mes de marzo como Mejor Álbum de Jazz en los Premios MIN 2026, galardón otorgado por la Fundación SGAE.

La actuación, a cargo de Caminero Trío & David Carpio, propone un formato poco habitual en el flamenco: un trío de jazz —contrabajo, piano y batería— al servicio del cante, sin presencia de guitarra. Una oportunidad única para descubrir el cante flamenco desde una perspectiva diferente, donde la tradición y la improvisación conviven con naturalidad en un directo lleno de matices.

‘Al cante’ nace de la colaboración entre Pablo Martín Caminero, el cantaor jerezano David Carpio y su trío de jazz-flamenco, a partir de una invitación de la NDR Big Band de Hamburgo. El resultado es una propuesta que revisita el repertorio desde la perspectiva del cante, combinando lenguaje jazzístico y raíz flamenca en una sonoridad abierta y contemporánea.

Pablo Martín Caminero (Vitoria, 1974), formado en la Escuela Superior de Música de Viena, desarrolla su carrera en Madrid como intérprete, compositor y productor, colaborando con artistas como Jorge Pardo, Gerardo Núñez o Dhafer Youssef. Cuenta con una amplia trayectoria discográfica y es una de las figuras más reconocidas en la exploración del diálogo entre jazz y flamenco.

Por su parte, David Carpio (Jerez, 1975) es una de las voces destacadas del cante actual. Ha participado en numerosos festivales y ha trabajado con importantes figuras del baile flamenco como Manuel Liñán, Isabel Bayón o Mercedes Ruiz, consolidando una carrera marcada por la solidez y el conocimiento de la tradición.

Organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y con el apoyo de la Fundación SGAE, los Premios MIN se han consolidado como uno de los principales referentes de la música independiente en España.

Con este galardón, Al cante se confirma como una de las propuestas más singulares del panorama actual, destacando por su carácter arriesgado y por plantear una nueva relación entre jazz y flamenco desde el protagonismo del cante.

Hot Shot Trío en Gamonal

Hot Shot Trío, liderado por la cantante y guitarrista Sil Fernández, llega con un directo explosivo donde el rock, blues, soul y funk se funden en un repertorio vibrante y lleno de personalidad. Con versiones únicas de artistas como Nina Simone, Jeff Beck o Bruno Mars, el trío ofrece un concierto cargado de groove, ritmo y energía contagiosa. Una propuesta pensada para disfrutar sin reservas: dejarse llevar, marcar el compás y convertir la música en pura celebración.

La cita será el jueves 9 de abril a las 19:30 horas en el salón de actos Plaza Nueva de Gamonal (c/ Candelas s/n), con entrada libre hasta completar aforo.