El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y Simoneta Música ponen en marcha el podcast cultural '¿Seguimos o no?'

Mar Sancho observa junto a Ayerbe (derecha) y Esquivias páginas del nuevo número de la revista Mirlo, impresa en papel vegetal semitransparente, que homenajea a Londres.TOMáS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el proyecto cultural Simoneta Música pondrán en marcha en Burgos el podcast cultural ‘¿Seguimos o no?’, un espacio de diálogo en torno a los procesos de creación literaria y editorial que se desarrollará mediante la grabación en directo de cinco episodios a lo largo de 2026.

El primer capítulo, titulado ‘Crear una revista literaria’, se celebrará el lunes 13 de abril, a las 19.30 horas, en el Palacio de la Isla, con la participación del escritor Óscar Esquivias y el fotógrafo Asís G. Ayerbe, editores de la revista ‘Mirlo’. La entrada será libre hasta completar aforo.

El proyecto plantea un formato de conversación pública centrado en las condiciones reales de la creación cultural, con especial atención a los procesos colectivos vinculados al libro. A partir de la experiencia de la revista Mirlo, el encuentro abordará cuestiones como el origen de estos proyectos, su sostenimiento en el tiempo o las dificultades derivadas de la precariedad y la dedicación no remunerada.

El ciclo, impulsado por los músicos Alfonso Gutiérrez y Diana García Bartolomé, se articula en torno a cinco episodios que recorrerán distintas fases del ámbito editorial, desde la creación hasta la pausa o redefinición profesional. Las sesiones se grabarán con público y se difundirán posteriormente en formato podcast.

La iniciativa se enmarca en un enfoque que analiza la cultura como práctica vinculada a condicionantes materiales y personales, con especial atención al contexto de Castilla y León, donde la creación literaria y editorial se desarrolla fuera de los principales centros del sector y afronta factores como la dispersión territorial o la menor visibilidad.

El calendario del ciclo incluye nuevas sesiones los días 4 de mayo, 7 de septiembre, 5 de octubre y 9 de noviembre.