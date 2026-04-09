Villafranca pone en valor a las mujeres de su historia con un congreso internacional en torno a la Monarquía de los Austrias

Inauguración del congreso 'De Villafranca a Nápoles y Florencia: Mujeres de poder', que se celebra en Villafranca del Bierzo (León).César Sánchez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Numerosos expertos internacionales analizan, hoy y mañana, en Villafranca del Bierzo la figura de las mujeres en la historia y su relación con la localidad berciana, gracias al congreso internacional ‘Villafranca del Bierzo, entre Nápoles y Florencia: Mujeres de poder y esplendor cortesano en la Monarquía de los Austrias’.

La cita, organizada por la periodista Consuelo Álvarez de Toledo, se centrará, principalmente, en la figura de Leonor de Toledo y Osorio, nacida en la villa berciana a principios del siglo XVI, hija de Pedro de Toledo y Zúñiga, virrey de Nápoles y María Osorio Pimentel; y María de Toledo y Mendoza, hija del V marqués de Villafranca.

Dos mujeres fundamentales en la historia, que llevaron el nombre de Villafranca del Bierzo por el mundo, y que se enfrentaron a las costumbres de la época, ya que María de Toledo se negó a casarse con el hombre que su padre eligió para ella por su fuerte vocación religiosa. Su valor la llevó a escapar al Castillo de Corullón y, finalmente, su padre fundó para ella el Monasterio de la Anunciada, donde precisamente se desarrolla, hoy y mañana, este congreso.

Ambas protagonizan la cita, junto a otras mujeres, con la participación de investigadores de Nápoles, Cagliari, Teramo, Florencia, Nueva York, Gerona, Madrid y Valladolid.

“El objetivo es rendir homenaje a dos mujeres que fueron de la familias Toledo. Fueron valientes, lucharon contra las adversidades y por hacer lo que ellas pensaban que tenían que hacer”, dijo la periodista durante la inauguración del congreso.

Junto a ella, Carlos Hernández, profesor de Historia moderna en la Universidad de Valladolid, y uno de los ponentes en esta primera mañana de congreso.

Su disertación se centró en las principales mujeres del Marquesado de Villafranca, muy ligado siempre a la Casa de Alba. Más allá de Leonor y María de Toledo, dedicó su tiempo a María Osorio Pimentel, II marquesa de Villafranca, madre de Leonor.

“Era marquesa titular, su marido, Pedro de Toledo, fue el consorte, aunque fue nombrado virrey de Nápoles, por lo que ella también pasó a ser virreina de Nápoles”, explicó.

Hernández puso énfasis en la importancia de las mujeres en el siglo 16, dentro de una época complicada para ellas. “Era mucho más relevante de lo que pensamos, y con muchos más matices y riqueza de la que podamos pensar”, insistió.

“Queremos poner en valor a esas mujeres, en aquellos tiempos complicados, dentro de las coordenadas de la época. No todas eran iguales, cada una a su modo, con su personalidad y con la capacidad que les brindaba cada circunstancia. Pero, por ejemplo, el inmenso poder que alcanzó Leonor en Florencia es algo excepcional”, aseguró.

Marqués de Villafranca

La ponencia inaugural corrió a cargo del actual marqués de Villafranca, duque de Medina Sidonia, Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, que visitaba la localidad por segunda vez.

“Estoy muy contento de estar aquí porque yo estoy afincado en el sur, donde tiene la base la Casa de Medina Sidonia, y es un placer venir al Bierzo, que es maravilloso”, dijo.

En el caso de su disertación, el marqués se centró en el período al que perteneció Pedro de Toledo, un momento convulso de la historia pero que fue “trascendental”.

“Se había descubierto un nuevo continente y hubo muchas discusiones sobre la población de aquellas tierras. Nació entonces el derecho de gentes. Se vivió, por primera vez, un fenómeno inflacionario y nadie sabía por qué”, explicó. “Los fundamentos de la teoría económica moderna, la teoría monetaria, fueron establecidos por la Escuela de Salamanca: el valor del poder de compra, del dinero como mercancía, se formula la teoría cuantitativa del dinero, la paridad del poder de compra, que son bases de la política económica de todos los bancos centrales del mundo liberal hasta nuestros días”, continuó.

También recordó que el poder de España en Italia era “aplastante”, pero no estaba legitimado. “Los italianos nos veían como provincianos de quinta y se hizo un gran esfuerzo, desde el punto de vida artístico, el patronazgo de Fernando el Católico construyendo San Pietri, el desarrollo del lenguaje artístico y cultural. Los españoles nos agotamos, porque después entramos en encefalograma plano”, afirmó.

El congreso

El congreso se divide en tres sesiones, con un total de 15 ponencias. A lo largo de esta mañana de jueves se desarrolla la primera sesión, titulada ‘Espejo de nobles mujeres’, con la participación del profesor vallisoletano con su conferencia sobre María Osorio Pimentel. También estarán expertos de diversas universidades italianas, quienes se centrarán en la virreina orante y el programa funerario de los II marqueses de Villafranca, la figura de Leonor de Toledo y Vittoria Colonna, IV marquesa de Villafranca. La mañana se cierra con la intervención del profesor de la Universidad de Gerona, Joan Bosh Balbona, quien hablará de María de Toledo y Elvira Ponce de León. Después habrá un debate.

Por la tarde, segunda sesión, titulada ‘Señoras y casa y linaje’, con ponencias dedicadas a la condesa de Lemos, las Toledo de Villafranca y la Casa de Moncada, a cargo de ponentes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de Salerno.

La cita se cierra mañana viernes, con la tercera sesión, bajo el título ‘Letras para las damas’, con charlas dedicadas a las marquesas de Villafranca y las duquesas de Alba, el protagonismo femenino en la cultura y Villfranca en el teatro del Siglo de Oro.

Como complemento los participantes visitarán la Casa Gil y disfrutará de un concierto de órgano, a cargo de Pedro Halffter, en la Colegiata de Villafranca del Bierzo, a las 18 horas del viernes.