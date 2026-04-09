Qué hacer en Burgos este sábado: K’TaM abre el Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El estreno absoluto de K’TaM. Mosaico de luz llevará a Burgos una propuesta que cruza ritmos africanos, latinos y flamencos con la improvisación del jazz dentro de la nueva edición del Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’. Impulsado por Jorge Pisa “El Boli”, Adrián Royo, Javier Rodríguez y Álvaro López, el proyecto subirá al escenario del auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria el sábado 11 de abril a las 19.30 horas.

La actuación forma parte de la séptima edición de este ciclo organizado por la Fundación Caja de Burgos, que vuelve a desplegar una programación abierta a las múltiples influencias que han acompañado al jazz desde sus orígenes. El concierto tendrá lugar en el auditorio de la avenida de Cantabria, en una cita que se presenta como uno de los momentos destacados del arranque del festival.

K’TaM. Mosaico de luz reúne al guitarrista Jorge Pisa “El Boli”, al pianista Adrián Royo, al bajista Javier Rodríguez y al percusionista Álvaro López en un proyecto que toma como punto de encuentro la pulsación de las músicas de raíz y la libertad expresiva del jazz. La propuesta busca tender puentes entre tradiciones sonoras diversas a través de un lenguaje abierto a la mezcla y a la improvisación.

"K'TaM” (pronunciado katám) es una onomatopeya que evoca el sonido vibrante y rítmico de la percusión, tan fundamental en las músicas del mundo. Es una expresión sonora que captura la esencia de un viaje musical, donde cada golpe de tambor o de cajón se mezcla con las armonías complejas y los acordes fluidos del jazz, creando un puente entre culturas y géneros.

La programación del Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’ tendrá continuidad el viernes 17 de abril con la actuación de Triplanetas en Cultural Cordón, también a las 19.30 horas. El trío está formado por Daahou Salim al piano, Bori Albero al contrabajo y Julián Sánchez a la trompeta, tres músicos con amplia trayectoria en la escena del jazz nacional e internacional que presentan un repertorio compuesto en su mayor parte por temas propios.

La edición de este año incluirá además Bocados de jazz, una propuesta que unirá música y gastronomía el jueves 16 de abril en el restaurante Boccaccio70 de Burgos. Para esa cita, el chef Ricardo Temiño y su equipo han diseñado un menú concebido para dialogar con el repertorio que interpretará en directo la banda Way Out West, integrada por Joaquín García al contrabajo, Rubén Ortiz al saxo y Jesús García a la batería.

Las entradas para los conciertos de ‘Sesión B’ pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación Caja de Burgos, tanto por internet como en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB. El precio para asistir a K’TaM es de 18 euros, la misma cantidad fijada para Triplanetas. El abono de Cultural Cordón cuesta 30 euros, mientras que el abono de la avenida de Cantabria asciende a 68 euros. La experiencia Bocados de jazz tendrá también un precio de 68 euros.