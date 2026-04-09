El coro que tanto se hacía de rogar

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Tan solo dos visitas a Burgos. La primera, al año de nacer, en la parroquia de San José. La segunda, en 1989, en la Catedral con motivo de la décima edición de la Semana de Música Religiosa. Casi cuatro décadas de ausencia, desde entonces, a los que el Coro de la Fundación Princesa de Asturias quería poner ya fin. Se hacía de rogar el reencuentro, mucho más de lo previsto. De hecho, la agrupación llegó a cerrar fecha para celebrar el VIII Centenario de la Seo. Sin embargo, la dichosa pandemia dio al traste con todo.

El ansiado retorno, ahora sí que sí, tiene lugar, día y hora. Será en el auditorio elcírculo de la calle Ana Lopidana, el sábado 18 de abril, a las 7 de la tarde. Bajo el título Polifonía contemporánea: voces y cantos del sentir humano, la agrupación asturiana brindará al público más de una decena de piezas a capella y en compañía del pianista Óscar Camacho Morejón. Bajo la batuta de José Esteban García Miranda, el programa se divide en dos partes. La primera, de corte religioso y exclusivamente vocal, incluye obras de Josu Elberdin, Xavier Sarasola o Javier Busto. La segunda, más moderna, culminará con la conocida y multiversionada canción Summertime de George Gershwim.

La última vez que el otrora Coro Príncipe de Asturias actuó en Burgos, García Miranda asumió el rol de tenor. Recuerda, entre risas, que tanto él como el resto de sus compañeros pasaron «mucho frío». No tanto en el interior de la Catedral, donde interpretaron los célebres motetes de Johann Sebastian Bach. Quién le iba a decir que aquella experiencia, de la que guarda «muy buen recuerdo», tardaría tanto en repetirse.

Con o sin Bach, lo cierto es que se avecina un «concierto muy especial». Bien lo sabe Laura Sebastián, directora general de la Fundación Círculo, al tratarse de una «oportunidad única» y «poco habitual» de asistir al recital de una agrupación que apenas se ha dejado ver en Castilla y León durante los últimos años. Cabe destacar, además, el afán de la entidad por promover la «cultura accesible» poniendo las entradas a la venta por 5 euros. Lo que se busca, con esta fórmula, es ofrecer «proyectos de calidad» que puedan ser disfrutados por «el mayor número de personas posible».

La ocasión merecía un repertorio variado y «muy agradable de escuchar». A título personal, García Miranda destaca Even when He is silent, de Kim André Arnesen, basado en un texto anónimo, escrito por una persona judía que se escondía en un sótano de Colonia (Alemania), localizado tras la Segunda Guerra Mundial. Una pieza «especialmente emotiva», sin dudas, con frases lapidarias como Creo en el sol aunque no brille o Creo en Dios aunque esté en silencio.

Con una docena de compromisos por temporada, entre ellos el concierto en la víspera de los Premios Princesa de Asturias, esta coral ha recorrido medio mundo y colaborado con directores de la talla de Riccardo Muti, Valery Gergiev o Gustavo Dudamel. En la actualidad, cuenta con 80 integrantes de entre 30 y 70 años cuya principal valía, más allá de la calidad vocal, reside en «la dedicación, la constancia y querer mejorar el repertorio».

La asignatura pendiente, al igual que en la mayoría de coros, es la escasez de voces masculinas. Pese a estar «bastante equilibrado» en comparación con otros conjuntos, lo cierto es que sigue habiendo más mujeres. No deja de ser curioso, tal y como apunta García Miranda, cuando antaño ocurría justo lo contrario. Y qué mejor ejemplo, ya que estamos en Burgos, que el del maestro Antonio José. Y es que muchas de sus obras se concibieron para «cuatro voces de hombre y dos de mujer porque eran el doble».