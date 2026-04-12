Otra noche redonda e irrepetible

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los quebraderos de cabeza que conlleva organizar un concierto se multiplican exponencialmente el día de autos. Menos mal que la experiencia es un grado y, con tantos aniversarios a sus espaldas, la Asociación Burgos Heavy Metal sabe lo que se hace. Aun así, las horas previas al concierto de Koma, Legion DC y Antecessor, en la sala Andén 56, fueron frenéticas. Agotadoras pero apasionantes, trabajando en equipo para afianzar otra noche redonda.

«Hasta arriba» desde primera hora de la mañana, José Antonio Delgado ‘Yus’ se afanaba en rematar todos los preparativos. Recuento de entradas, revisión del rider de hospitalidad, catering, hoteles, llamadas a los mánagers de las bandas para cerrar las pruebas de sonido... De todo un poco y pendiente, al igual que el resto de sus compañeros, de «si alguien necesitaba algo».

Al igual que en anteriores citas, la venta de entradas se aceleró durante los últimos días y la sala registró una afluencia de público considerable. «Lo hacemos con mucha ilusión», confesaba Yus horas antes de salir al escenario con Antecessor para inaugurar el XIII aniversario de Burgos Heavy Metal dando tralla desde el principio.

«Más tranquilo» con el grupo que como promotor, Yus se puso en «modo músico» con la seguridad de tenerlo «todo controlado». Sabía, además, que este concierto suponía «una buena oportunidad para la banda». Para explayarse a gusto, con casi una hora de directo, y captar nuevos oyentes.

Se notaron las tablas de los burgaleses. David Oter (voz y guitarra), Rodrigo Arroyo (batería), Óscar Díez (guitarra) y Yus (bajo) salieron a por todas. Apenas dieron tregua con el objetivo de exprimir cada minuto. Aparte de himnos como Patria, cayeron los tres temas de Neologismo (2025), su último EP, con Sintientes como principal aliciente tras el lanzamiento, dos días antes, de un espectacular videoclip a cargo de Del Norte Producciones.

Empezó bien la velada. Y no decayó sino todo lo contrario. La inclusión de Legion DC en el cartel generaba expectación al tratarse de una banda pionera del thrash metal en España cuyo regreso, después de tres décadas en barbecho, se hizo de rogar más de lo debido.

Segundo bolo de esta nueva formación y paseo triunfal. La comunidad metalera recibió con los brazos abiertos al combo catalán, agradecido a más no poder por esta cálida bienvenida orquestada desde Burgos Heavy Metal.

La nostalgia es inevitable, pero Legion DC ha sabido tocar las teclas adecuadas para adaptarse a los nuevos tiempos. Quedó patente con Life After Ashes (2026): cuatro cortes que dejan claro que este regreso, tanto en estudio como en vivo, no será flor de un día.

Pasadas las 23:30 horas, saltaban los Koma al escenario del Andén. Saltaban ellos y también el público, totalmente entregado -como siempre- a uno de los directos más potentes de la escena metalera patria. Junto a los clásicos de toda la vida desde Tío Sam hasta Mi jefe o Aquí huele como que han fumao, imprescindibles aunque resulte inevitable que alguno quede en el tintero, el combo navarro dejó hueco a Una ligera mejoría antes de la muerte (2024), más ecléctico que sus anteriores trabajos pero con la esencia intrínseca de Brigi y compañía.

Lo suyo siempre fue el heavy metal. Abierto a múltiples influencias y capaz de atraer a puristas del género, punk-rockeros y seguidores de otros estilos a priori distantes. Apostar por Koma es jugar sobre seguro, ya sea en sala o en cualquier festival. Todo un acierto, sin duda, contar con ellos para un aniversario épico e irrepetible.