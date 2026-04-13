La Muestra de Teatro Universitario renueva su compromiso con los temas sociales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Del 24 al 29 de abril se celebra en Burgos la Muestra de Teatro Universitario. Un ciclo que, tras 26 años, se ha consolidado como un espacio de intercambio y creación escénica. Además del Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Burgos, esta vigesimosexta edición contará con la participación del Aula de Teatro Universitario de Ourense (Grupo Maricastaña) y el grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra. La participación de agrupaciones de distintas universidades permite compartir lenguajes escénicos y enfoques creativos.

Todas las representaciones tendrán lugar en el Cultural Burgos a las 19:30 horas y las entradas, disponibles a través del sistema de venta Telentradas Caja de Burgos, tienen un precio de 3 euros.

La anfitriona, Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Burgos, abrirá la muestra el viernes 24 de abril con el estreno de El hombre mojado no teme la lluvia, dirigida por Montse Ortiz. Esta propuesta aborda la inmigración desde una perspectiva coral, combinando textos de distintos autores. La obra plantea relatos vinculados a las fronteras y a la búsqueda de una vida mejor, con el objetivo de visibilizar historias que a menudo permanecen en el anonimato.

La obra refleja la apuesta del Aula que dirige Jorge da Rocha por el teatro como herramienta formativa y cultural, basada en temas actuales con una importante carga social. Este curso, el elenco de burgalés está integrado únicamente por estudiantes, lo que pone de manifiesto la capacidad de atracción que tiene el teatro contemporáneo.

La programación continua el martes 28 de abril con Insurrección, del Aula de Teatro Universitario de Ourense – Grupo Maricastaña, perteneciente a la Universidad de Vigo. Una obra escrita y dirigida por Fernando Dacosta, se inspira libremente en “Rebelión en la granja”, de George Orwell. El montaje reflexiona sobre los procesos de rebelión y las transformaciones sociales tras la toma del poder y las derivas hacia nuevas formas de opresión.

El ciclo se cerrará el miércoles 29 de abril con Pequeños episodios de fascismo cotidiano, del grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra, dirigida por Óscar Orzaiz. La obra propone una mirada crítica sobre actitudes autoritarias presentes en la vida diaria y plantea una reflexión sobre comportamientos normalizados que pueden derivar en intolerancia o abuso de poder.