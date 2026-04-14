Óscar Esquivias y Asís G. Ayerbe: «Con la revista Mirlo queremos ser los pájaros artistas que embellecen la vida»

El público que asistió a la grabación del pódcast abarrotó el salón de actos del Palacio de la Isla.TOMÁS ALONSO

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La expectación era enorme minutos en el salón de actos del Palacio de la Isla antes de que el técnico del pódcast, Samuel Peñas, pulsara en 'REC' en su equipo de grabación. El poder de convocatoria de los primeros invitados en esta nueva temporada del programa cultural '¿Seguimos o no?', dirigido por Simoneta Música -Alfonso Gutiérrez y Diana García Bartolomé- e impulsado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, siempre es enorme.

El escritor Óscar Esquivias y el fotógrafo y diseñador Asís G. Ayerbe relataron durante la conversación cómo fue creación de la revista Mirlo, el trabajo de cada número -siempre diferente- y su querencia por sumarse a aventuras, «sobre todo cuando desconocemos la naturaleza de estas», como señaló Ayerbe. Todo salpimentado con varias anécdotas contadas con mucha simpatía, una complicidad muy fluida y alguna que otra locura confesable.

«Dos músicos nos asomamos al mundo literario para conocer y visibilizar las dudas, decisiones y condiciones reales que atraviesan a quienes participan en el ciclo del libro», señaló Alfonso Gutiérrez explicando el planteamiento del programa antes de acercarse a su kigonki -un instrumento de percusión melódica de acero, conocido también como tambor de lenguas de acero- y acompañar con su música la voz de Diana, que recitó con temple y dulzura el poema de Juan Ramón Jiménez 'Mirlo fiel'.

«Estos versos los tenemos como lema de la revista», indicó Esquivias tras la interpretación de Simoneta. «Lo que nosotros queremos hacer con Mirlo es ser los pájaros artistas que embellecen la vida».

«Mirlo es la consecuencia de un montón de proyectos en los que tanto Óscar como yo nos hemos ido implicando a lo largo de nuestra vida. El mundo de la revista siempre nos divirtió mucho», confesó el fotógrafo burgalés y recordó los tiempos universitarios de ambos cuando coordinaron publicaciones como El Mono de la Tinta, Calamar o Entelequia.

«La revista Mirlo es la fusión de lo literario y la imagen, todo muy equilibrado, donde ambos cabalgan juntos», continuó Asís G. Ayerbe. «En esta publicación, el texto no es una descripción de la imagen y la imagen, una ilustración del texto como tantas veces pasa. Nos gusta que cada número sea un proyecto creativo conjunto de literatura, fotografía y también música», subrayó Esquivias.

Ambos artistas explicaron que «siempre vamos pensando títulos e ideas para Mirlo, lo tenemos todo el día en la cabeza y muchas veces nos llamamos contándonos ideas absurdas». Admitieron también que Mirlo es un complemento a sus vidas profesionales, pero «una constante fuente de ideas, un despertador... Además, hacemos lo que nos apetece y nos ilusiona».

A lo largo de la conversación con Alfonso Gutiérrez y Diana García Bartolomé, Esquivias y Ayerbe relataron el aparente caos que a veces domina el día a día de la creación de cada número de Mirlo, con cambios de última hora, prisas a los colaboradores, mareando a las imprentas con todo tipo de cuestiones y disparates creativos... «A veces hemos hecho un número en un día. Óscar funciona muy bien bajo presión», rio Ayerbe.

Pero este trabajo revistero tiene poco de desconcierto y anarquía. Siempre llevan varios números organizados con adelanto y hasta botes salvavidas por si una fuerte marejada hace que no lleguen a tiempo las fotografías o textos planteados para un número. «Mirlo es muy colaborativo y nunca ha habido grandes problemas. La gente participa con el espíritu de la revista y nos lo perdonan todo», aseguró el escritor burgalés. «Creo que todos están muy contentos de que Mirlo exista».

Otros temas, como las expectativas de los creadores, la salud mental, las redes sociales o los jóvenes y la literatura, llenaron los 60 minutos una charla que en unos días se podrá escuchar en www.ilcyl.com y en las principales plataformas de audio. Las próximas sesiones serán los días 4 de mayo, 7 de septiembre, 5 de octubre y 9 de noviembre.