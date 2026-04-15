La Fundación Caja de Burgos presenta a Triplanetas en Cultural Cordón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El auditorio de Cultural Cordón acoge el viernes 17 de abril, a partir de las 19.30 horas, y un concierto del trío de jazz Triplanetas. La cita forma parte de la programación del VII Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’, organizado por la Fundación Caja de Burgos y que ofrece una propuesta variada en torno a un género que desde sus orígenes ha sabido mezclar y absorber influencias populares de diferentes procedencias.

La oferta musical se completa con una experiencia que fusiona música y gastronomía y un ciclo de películas centradas en el jazz. El mar de Alborán y el desierto de Almería han cautivado y reunido a un trío de jazz formado por Daahou Salim al piano, Bori Albero al contrabajo, y Julián Sánchez a la trompeta. Triplanetas es el nombre de esta unión singular, como si de una alineación de tres planetas se tratara, musicalmente extraordinaria.

Cada uno de ellos posee una dilatada experiencia dentro de la escena del mejor jazz nacional e internacional a día de hoy. El trio presenta temas propios en su mayoría, en unas presentaciones llenas de máxima energía y emoción.

Sus actuaciones más destacadas entre otras han sido en el Festival de Jazz de Port Colom (Mallorca), en la Inauguración del MUREC de Almería, en el Instituto Cervantes de Bremen como parte de la programación del Jazzahead!, en el ciclo de conciertos de Unicaja en Cádiz y en el Festival Internacional Jazzahara 2025. Además, han sido seleccionados por el INAEM para la temporada de conciertos de 2026 y por la Plataforma Jazz España para su catálogo 26/27. Como hito más relevante de su recorrido cabe mencionar la condición de doble ganador del V Concurso de composición de Jazz 'Tete Montoliu' de la Fundación SGAE, cuya final se celebró en el marco del Ciclo de Jazz del Teatro Central de Sevilla en 2024.

Las entradas para este concierto, a un precio de 18 euros, pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.