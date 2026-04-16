El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la ASALE refuerzan su colaboración en el Palacio de la Isla

Reunión que la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE) ha celebrado en el Palacio de la Isla. ICAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, acogió entre el 13 y el 15 de abril una nueva reunión de trabajo de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en el marco de la colaboración institucional que ambas entidades mantienen de forma continuada desde la firma del protocolo conjunto en 2023.

La celebración periódica de estos encuentros en Burgos consolida al Palacio de la Isla como “un espacio estable de referencia” para la coordinación académica internacional en torno al español, en conexión con un territorio estrechamente vinculado a los primeros testimonios del romance castellano. Esta dinámica de trabajo refuerza el papel de Castilla y León como “enclave estratégico” en el estudio, preservación y proyección del idioma.

Durante estas jornadas, los miembros de la Comisión Permanente -órgano que articula el trabajo de las 23 academias de la lengua española- abordaron distintas líneas de actuación vinculadas a la actividad de ASALE, entre ellas, el seguimiento de proyectos editoriales en curso y las investigaciones sobre figuras relevantes de la cultura y la filología del ámbito hispánico, como Juan Bosch, Bartomeu Meliá o Adolfo Costa du Rels.

El encuentro estuvo presidido por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León y presidenta del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Mar Sancho, y contó con la participación de los miembros de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) Francisco Javier Pérez, secretario de la ASALE; Limpia Concepción Esteche, de la Academia Paraguaya de la Lengua Española; Rita Evelin Díaz Blanco, de la Academia Dominicana de la Lengua; Alba María Paz Soldán, de la Academia Boliviana de la Lengua; y Soledad Puértolas Villanueva, de la Real Academia Española.

Esta línea de trabajo se inscribe en el protocolo de colaboración suscrito en octubre de 2023 entre ASALE y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que estableció un marco estable para el desarrollo conjunto de iniciativas en el ámbito de la investigación, la edición y la difusión del español.

En este contexto, según informaron hoy fuentes del Instituto, adquiere especial relevancia la coedición de publicaciones científicas vinculadas al estudio de los orígenes del idioma, entre las que destaca la colección ‘Orígenes del Español’, impulsada conjuntamente por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Real Academia Española.

Esta línea editorial, considerada de referencia en el ámbito de la filología hispánica, permitió poner a disposición de la comunidad investigadora ediciones críticas fundamentales para el conocimiento de los primeros testimonios del romance. Entre los títulos más recientes publicados en este marco de colaboración destacan el Cartulario de Froncea (siglos X-XIII), de David Peterson, Sonia Serna Serna y María Josefa Sanz Fuentes, así como Fragmentos visigóticos de un penitencial tipo silense del siglo XI (BNE, MS. 10008), de José Manuel Ruiz Asencio e Irene Ruiz Albi, ambos trabajos de referencia para la investigación sobre los orígenes del español.

A ellos se suma un conjunto de publicaciones fundamentales en este ámbito, como ‘Las pizarras visigodas’, ‘Los Becerros gótico y galicano de Valpuesta’, ‘Los cartularios del monasterio de Santa María de Valpuesta’, ‘El Becerro gótico de Cardeña’, ‘Las Glosas Silenses’ o la edición crítica del ‘Tumbo de San Pedro de Montes’, que constituyen aportaciones decisivas para el conocimiento histórico y lingüístico del español.

‘Palabras panhispánicas’

Asimismo, esta colaboración se materializó en proyectos de carácter expositivo y divulgativo como ‘Palabras panhispánicas’, una muestra concebida conjuntamente que pone de relieve la riqueza, diversidad y unidad del español a través de aportaciones de las distintas academias. La exposición, presentada en el Palacio de la Isla, refuerza la dimensión pública de esta alianza institucional y su vocación de acercar al conjunto de la sociedad el patrimonio lingüístico común.

“El Palacio de la Isla se consolida así como sede de trabajo para el desarrollo de estos proyectos, acogiendo reuniones de alto nivel, iniciativas editoriales y actividades académicas que fortalecen la cooperación entre instituciones y proyectan internacionalmente la investigación sobre la lengua española”, sostuvieron.

Con este nuevo encuentro, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y ASALE reafirmaron su compromiso con una colaboración sostenida en el tiempo, con la previsión de nuevas ediciones críticas y proyectos conjuntos en los próximos meses, orientados a impulsar el conocimiento, la preservación y la proyección internacional del español.