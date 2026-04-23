‘Coreógrafos del siglo XXI’ reúne obras de cuatro países en el día de la danza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La gala «Coreógrafos del siglo XXI» reúne este sábado una selección de piezas premiadas y finalistas del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, un espectáculo con el que Burgos se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Danza. La producción, a cargo del Ballet Contemporáneo de Burgos y con dirección artística de Alberto Estébanez, lleva al escenario del Teatro Principal obras de España, Estados Unidos, Italia y Taiwán reconocidas en la última edición del certamen.

El programa se articula en torno a cinco coreografías que muestran distintos registros de la creación contemporánea. Sobre las tablas podrán verse 'Steady hands', del español Fonsi López, que obtuvo el cuarto premio; 'The passenger', del estadounidense Nikolaos Doede, quinta clasificada; 'Olvídame', de los italianos Giovanni Gava Leonarduzzi y Lia Claudia Latini, tercera; 'Push and pull', del taiwanés Lai Hung-Chung, ganadora del primer premio; y 'Lighea', del italiano Thomas Martino, segunda en el palmarés.

Entre las propuestas seleccionadas para este Día de la Danza, 'Steady hands' plantea un trabajo centrado en el apego y en la necesidad de pertenencia a partir de la relación entre dos cuerpos sometidos a una tensión continua. 'Olvídame', por su parte, se mueve en un terreno situado entre la vigilia y la alucinación, mientras 'Push and pull' parte del gesto de empujar y tirar para desarrollar una reflexión física sobre la cercanía, la distancia y el equilibrio. El recorrido se completa con 'Lighea', inspirada en el universo literario de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y con 'The passenger', incluida también entre las obras distinguidas en la última edición del certamen.

La gala forma parte de la programación impulsada por el Ayuntamiento de Burgos en colaboración con la Junta de Castilla y León dentro de la Red de Teatros de Castilla y León. La cita toma como base el trabajo desarrollado por el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que mantiene desde hace 24 años la presencia de la danza internacional en Castilla y León y se ha consolidado como una de las referencias de este ámbito artístico y cultural.

Steady Hands, del coreógrafo Fonsi López.SANTI OTERO

El espectáculo se enmarca además en la celebración del Día Mundial de la Danza, instituido en 1982 por iniciativa del Comité de Danza Internacional del Instituto Internacional del Teatro, vinculado a la UNESCO. La fecha elegida, el 29 de abril, coincide con el aniversario de Jean-Georges Noverre, considerado creador del ballet moderno. El objetivo de esta conmemoración es dar visibilidad al arte de la danza y acercarlo a públicos que no suelen acudir a este tipo de propuestas escénicas.

Ballet Contemporáneo

La producción corre a cargo del Ballet Contemporáneo de Burgos, una compañía con más de 25 años de trayectoria que desarrolla su actividad en ámbitos como la coreografía, la pedagogía, la producción de espectáculos, el asesoramiento artístico y la gestión de proyectos vinculados a la danza. Constituida en 1992 como la primera empresa de danza de Castilla y León, es además la gestora del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, una de las competiciones de mayor proyección en el panorama coreográfico, y organizadora del Encuentro Internacional Juvenil BurgoSalSon.

Su trayectoria reciente incluye producciones como 'Los girasoles rotos', finalista en los premios MAX; «Macbeth», primera adaptación del clásico de William Shakespeare a la danza contemporánea; 'De la punta a la tuerca', dirigida al público infantil; 'MD. Soy como un árbol', incluida en la conmemoración del centenario de Miguel Delibes; y 'DayDreams. Ensoñaciones para 3 bailarinas bien despiertas', estrenada el pasado octubre.

A ese recorrido se suma además el reconocimiento obtenido por 'Ésta, no es una historia de mujeres', distinguida como mejor espectáculo de danza en los I Premios de las Artes Escénicas de Castilla y León. Con ese bagaje, el Ballet Contemporáneo de Burgos asume esta nueva cita en el Teatro Principal, donde la gala pone el foco en cinco obras recientes y en el pulso creativo de coreógrafos de distintos países en torno a una misma noche dedicada a la danza.