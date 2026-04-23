Rubén Amoretti celebra sus 35 años de carrera con un recital en el Principal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El cantante lírico Rubén Amoretti celebra este viernes en el Teatro Principal de Burgos sus 35 años de trayectoria con un recital incluido en la programación del Ayuntamiento. El bajo burgalés regresa así a los escenarios de su ciudad natal para ofrecer un programa de ópera, zarzuela y canción española junto a la soprano Ester Roma, el tenor Ignacio Prieto, la pianista Marta Vela y la Schola Cantorum de Burgos, dirigida por María José Barrio.

El recital reúne a varios intérpretes en una velada que recorrerá distintos registros del repertorio lírico, desde la ópera hasta la zarzuela y la canción española. La presencia del coro burgalés añade además una dimensión colectiva a un programa planteado como celebración de la trayectoria del cantante.

Formado en Suiza y Estados Unidos, Rubén Amoretti comenzó su carrera como tenor y desarrolló ya en esa etapa una trayectoria internacional. Más adelante, una acromegalia le obligó a interrumpir su actividad y a reconducir su carrera como bajo, una tesitura en la que ha continuado su recorrido en teatros y auditorios de distintas ciudades europeas y americanas, además de mantener una presencia habitual en el repertorio lírico español.

Su vinculación con la zarzuela ha sido una constante en su carrera, con participaciones frecuentes en el Teatro de la Zarzuela. En el ámbito concertístico ha interpretado también obras como los réquiems de Verdi y Mozart o la Novena Sinfonía de Beethoven. Entre sus actuaciones de las últimas temporadas figuran además su debut en el Teatro alla Scala de Milán y su participación en el Metropolitan Opera de Nueva York.