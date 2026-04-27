Diego Doncel presenta en Burgos ‘La fragilidad’, Premio Loewe de Poesía

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Este miércoles, 29 de abril, continúan los encuentros literarios de Círculo Creativo con la poesía del poeta, novelista y articulista Diego Doncel (Malpartida, Cáceres, 1964). A partir de las 20 horas, en salón de actos de plaza de España de la Fundación Círculo, Doncel presentará su libro ‘La fragilidad’ acompañado por el también poeta Alejandro Garmón. La cita tiene entrada libre hasta completar el aforo.

Diego Doncel fue ganador del Premio Adonáis en 1990 con su obra ‘El único umbral’ (1991). A este libro le siguieron ‘Una sombra que pasa’ (Tusquets, 1996), ‘En ningún paraíso’ (Visor, 2005) y ‘Porno ficción’ (Premio Ciudad de Burgos, DVD Ediciones, 2011), poemarios que se reúnen en ‘Territorios bajo vigilancia’ (Visor, 2015). Posteriormente ha publicado ‘El fin del mundo en las televisiones’ (Visor, 2015, Premio Tiflos de la Fundación ONCE).

Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués y chino, y forma parte de antologías y estudios sobre la última poesía española. Ha publicado varias novelas y en el terreno periodístico ha colaborado como crítico en suplementos literarios, actualmente en el periódico ABC y ABC Cultural, donde es crítico de poesía y teatro.

En 2020 recibió el Premio Loewe por su libro ‘La fragilidad’ (Visor, 2021), que también fue galardonado con el Premio de la Crítica de la Comunidad de Madrid. Este libro, escrito tras la muerte de su padre, es una reflexión sobre la muerte y el duelo, sobre la ausencia y sobre la esperanza. Fue elegido por la mayoría de los suplementos literarios como uno de los libros del año. Destacaron el poder emocional y reflexivo, la sinceridad y la valentía a la hora de tratar este cuestión.

El jurado, que por unanimidad concedió a este libro el Premio Loewe 2020, señaló en palabras de Jaime Siles que «’La fragilidad’ es un poemario absoluto, total, de una admirable madurez vital y expresiva. Confiere una voz profunda con una cosmovisión personal, singular y propia». Este libro sobre la pérdida de un padre, sobre la memoria, es absolutamente conmovedor en el retrato de esa encrucijada biográfica donde se reúnen la tristeza y el duelo, la entrega a los cuidados y al amor, pero también en la búsqueda de una identidad y de un consuelo en medio del derrumbe.