La apertura de la calle en la trasera de la Catedral de Zamora permitirá rodear el templo y ver su fachada sur

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, presentan la obra de apertura de la calle entre el Obispado y los jardines del Castillo.JL Leal

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Zamoranos y visitantes podrán rodear la Catedral de Zamora y contemplar su fachada sur con la apertura de la calle en la parte trasera del templo, después de que se materializara el acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital zamorana y el Obispado para remodelar un espacio de más de 800 metros cuadrados.

La calle quedará abierta al público la próxima semana, una vez se complete la instalación de una valla con la que se protegerá el aljibe descubierto durante la realización de la obra. Fue necesario modificar el proyecto inicial para conservar el aljibe, según prescribió Patrimonio. “La apertura de la nueva vía pública permite tener una visión inédita y espectacular de la Catedral y del Castillo, los monumentos más visitados de la ciudad”, destacó el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

“Esta remodelación urbanística lleva un retraso de más de 25 años, ya que estaba recogida en el Plan Especial del Casco Histórico del año 2000, y supone habilitar al paso un espacio de 800 metros cuadrados, adoquinado con el mismo pavimento del Palacio Episcopal y accesible para las personas con movilidad reducida”, explicó.

Francisco Guarido hizo estas declaraciones en la trasera de la Catedral, junto con el obispo de Zamora, Fernando Varela, durante la presentación de la nueva calle, que conecta la seo zamorana con los jardines de Baltasar Lobo. “La nueva calle ha sido posible ahora, gracias al interés del Ayuntamiento y del Obispado por dar solución a lo que ya venía contemplado en el Plan Especial el Casco Histórico”, insistió.

Calle del Obispo

La calle que, de momento, no tiene un nombre específico, más allá de la dirección postal habitual de ‘calle del Obispo’, ha supuesto una obra “minuciosa” por el emblemático lugar en el que se realizó.

“Es una obra sencilla de menos de 500.000 euros, pero ha tenido que ser una ejecución minuciosa, precisamente por el lugar en el que estamos. Queríamos que esta obra sirviera para realzar todo lo que tiene alrededor. Es complementaria a la que estamos haciendo, también en colaboración con el Obispado, el ascensor de la Catedral. Estamos intentando, a última hora, meter el valor que ha tenido esta obra en la ejecución del Plan de Turismo”, comentó el regidor.

Por su parte, el gerente y ecónomo del Obispado de Zamora, José Manuel Chillón, incidió en la “generosidad” del Ayuntamiento, al encargarse de la parte económica de la obra, y en la “buena disposición” del Obispado, que se encargó del proyecto. “El Obispado pretende seguir colaborando con todas las administraciones, siempre que eso redunde en un beneficio para la ciudadanía, como en este caso”, rubricó.

“Hay una feliz oportunidad de representar la coherencia de lo que venimos haciendo como Diócesis de Zamora. Se completa ese deseo de todos los mandatarios municipales y equipos de Gobierno de poder abrir esta calle. Es un sacrificio de la Diócesis para el bien de todos”, concluyó.