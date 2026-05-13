La Muestra Provincial de Coros y Corales de Burgos contará con más de 500 voces

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La Muestra Provincial de Coros y Corales de Burgos reunirá a más de 500 voces y 34 agrupaciones musicales de la provincia durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo en las localidades de Villasana de Mena, Zalduendo y Canicosa de la Sierra.

La cita, organizada por la Diputación a través de la Unidad de Cultura, ofrecerá un amplio repertorio musical que abarca desde la música antigua hasta composiciones actuales y tradicionales. Todos los conciertos tendrán entrada libre hasta completar el aforo.

La diputada de Cultura, Raquel Contreras, destacó durante la presentación que esta muestra supone “una fiesta musical por todo lo alto” y subrayó no solo su valor artístico, sino también social, ya que favorece “el encuentro entre los pueblos y el intercambio de experiencias en un ambiente festivo”.

Asimismo, recordó que la muestra, cuyo origen se remonta a finales del siglo pasado y que se acerca ya a su trigésima edición, se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas en los municipios de la provincia. En este sentido, agradeció “el esfuerzo que durante todo el año hacen estos coros y corales para dar lo mejor de sí en estos encuentros musicales y de convivencia”.

El programa arrancará el sábado 23 de mayo, a las 18.30 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de las Altices de Villasana de Mena, con la participación de los coros de Villasilos, Quintanadueñas, Medina de Pomar, Revilla Cabriada, Huerta de Arriba, Huérmeces, Oña, Solarana y Villasana de Mena.

La muestra continuará el domingo 24 de mayo, a las 12.30 horas, en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Zalduendo, donde actuarán los coros de Ibeas de Juarros, Santa Cecilia, Cardeñadijo, Santa Cruz del Valle Urbión, Hontoria del Pinar, Villandiego, Santa María del Campo, Santa Inés, Susinos del Páramo y Arlanza Sur.

Ese mismo día, a las 18.30 horas, la iglesia de San Esteban Protomártir de Canicosa de la Sierra acogerá las actuaciones de las corales de Pedrosa del Príncipe, Tardajos, Medina de Pomar, Briviesca, Ibeas de Juarros, Melgar de Fernamental, Villadiego, Pampliega, Belorado, Hornillos del Camino, Las Quintanillas, Villarcayo, Caleruega, Quintanar de la Sierra y Coral Zona de Pinares.