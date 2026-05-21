La Universidad Isabel I lleva al escenario ‘Un dios salvaje’ en apoyo a Prosame

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I destinará a Prosame Burgos la recaudación íntegra de la segunda función de su I Ciclo de Teatro Solidario, que llevará al auditorio universitario Un dios salvaje, una de las obras más conocidas de Yasmina Reza. La representación se celebrará el jueves 28 de mayo, a las 19.00 horas, con entradas solidarias a 5 euros y una fila cero habilitada para quienes quieran colaborar sin asistir.

El montaje correrá a cargo del Grupo de Teatro del Centro Cívico Río Vena Salvaje, que pondrá en escena una comedia construida a partir de un conflicto entre dos niños y del encuentro posterior entre sus padres, convocados para resolver la situación desde la cordialidad. Ese punto de partida aparentemente cotidiano deriva en una conversación cada vez más tensa, en la que los reproches desplazan las buenas formas y dejan al descubierto la fragilidad de las convenciones sociales.

Escrita en 2006, 'Un dios salvaje' forma parte de la trayectoria de Yasmina Reza, autora de referencia en el teatro europeo contemporáneo y reconocida internacionalmente por obras como Arte. En esta pieza, la dramaturga utiliza diálogos ágiles y una situación doméstica para llevar al espectador hacia una reflexión sobre la convivencia, la educación y los impulsos que afloran cuando se rompen los límites del comportamiento social.

La función mantiene la vertiente solidaria del ciclo impulsado por la Universidad Isabel I, que busca convertir su auditorio en un espacio abierto a la cultura y a proyectos con impacto social. En esta ocasión, la colaboración se dirige a Prosame Burgos, entidad dedicada al acompañamiento y apoyo a personas con problemas de salud mental y a sus familias, además de trabajar en la sensibilización social sobre la salud mental.

Las aportaciones de la fila cero pueden realizarse a través de la cuenta bancaria ES87 2100 3543 2623 0002 0387.