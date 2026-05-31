W24, una de las bandas emergentes del K-Pop internacional, actuará en Burgos con Fundación Circulo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La banda surcoreana W24 actuará en Burgos el próximo 8 de julio, a las 19:30 horas, en el Auditorio elcírculo de Fundación Círculo, en una de las tres únicas paradas de su gira española. Referente del K-Pop, destaca por su música en directo y por la figura de su vocalista, Jeong Ho-won, nacido en Chile y de habla hispana.

Fundación Círculo ofrecerá a los aficionados a la música y a la cultura coreana la oportunidad de disfrutar en Burgos con W24, una de las bandas emergentes más destacadas del actual panorama K-Pop internacional, que el 8 de julio actuará en uno de los tres únicos conciertos que ofrecerá en su gira en España.

Aunque por su origen coreano y proyección suelen vincularse al universo del K-pop, la actuación acercará al público burgalés una de las bandas con mas personalidad del actual panorama K-rock y K-indie, dentro del fenómeno global de la “Ola Coreana” o Hallyu, que ha impulsado internacionalmente la cultura y la música surcoreana. W24 desarrolla una propuesta propia más cercana al rock y al formato de banda, interpretando música en directo con instrumentos y participando activamente en la composición y producción de sus canciones.

La propuesta de W24 (World 24 hours) cuenta con un rasgo singular que acerca el grupo al público español. Su vocalista y líder, Jeong Ho-won, nació en Chile y residió durante 19 años en Sudamérica, lo que le permite comunicarse con total fluidez en español e inglés y mantener una relación muy cercana con sus seguidores en España y Latinoamérica. Le acompañan en el escenario Kim Jong-gil (batería), Kim Yun-su (guitarra) y Park A-ron (teclados).

El concierto de Burgos llega además en un momento especialmente destacado para la banda, tras el lanzamiento de su sexto miniálbum, “Seize The Day”, y de su reciente sencillo “I Gotta Feeling”, trabajos con los que continúan ampliando su presencia internacional.

Desde su debut en el año 2018, W24 ha desarrollado una intensa carrera internacional con actuaciones en Europa, América Latina y Asia. La banda se convirtió en el primer grupo coreano invitado a participar en la Teletón de Chile y ha realizado giras por Reino Unido, Japón, Alemania, Kazajistán y distintos países de América Central y del Sur. En 2020, el W24 alcanzó reconocimiento internacional tras ganar el programa “Asian Top Band”, producción conjunta de siete países asiáticos y ocho cadenas de televisión. Más recientemente, en 2023, logró situarse entre las ocho mejores bandas del programa musical “Great Seoul Invasion”, emitido por Mnet.

La cita en el Auditorio elcírculo permitirá disfrutar en directo de una banda que ha logrado consolidarse como una de las propuestas más sólidas y apreciadas del circuito coreano independiente contemporáneo.

Las entradas ya están a la venta. Con un precio de 5 euros en venta anticipada a través de entradas.ibercaja.es y 7 euros en la taquilla de Fundación Círculo, plaza de España 3, de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes.