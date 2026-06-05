Caleido premiará la mirada creativa de alumnos de la Escuela de Arte de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Caleido es el término elegido para dar nombre al primer concurso de fotografía libre dirigido al alumnado y exalumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, organizado junto con la Fundación Caja Rural de Burgos con el objetivo de abrir un espacio de creación para jóvenes fotógrafos vinculados a este centro docente.

El certamen permitirá presentar trabajos de temática libre, una fórmula que deja margen a la experimentación visual y a la mirada personal de cada participante. La convocatoria nace de la colaboración entre la fundación y la Escuela de Arte, con el objetivo de dar visibilidad al talento surgido en su comunidad educativa y favorecer que sus autores puedan mostrar su obra fuera del ámbito académico.

El plazo de presentación de fotografías permanecerá abierto entre el 8 y el 23 de junio, mientras que el fallo del jurado está previsto para el día 26. Las bases completas pueden consultarse en la página web de Fundación Caja Rural Burgos.

El jurado valorará la originalidad, la calidad técnica, la capacidad expresiva y la creatividad de las obras presentadas, con especial atención a aquellas propuestas que destaquen por su forma de transmitir ideas o de plantear nuevas maneras de observar la realidad.

Con esta primera edición de Caleido, Fundación Caja Rural Burgos y la Escuela de Arte y Superior de Diseño refuerzan su colaboración en torno a la creación artística y al desarrollo cultural en la provincia, orientada en este caso a jóvenes fotógrafos formados o vinculados al centro burgalés.