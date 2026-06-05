Burgos, capital de la danza: compañías de los cinco continentes aspiran a bailar en el certamen BU&NY

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La capital burgalesa volverá a convertirse en julio en punto de encuentro para la danza emergente internacional gracias al Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York, que ha recibido 240 propuestas de 37 países para su 25 edición. La cita se celebrará del 19 al 24 de julio y entra ahora en la fase de selección de las obras que finalmente competirán ante el público.

Las candidaturas llegan de creadores afincados en Europa, América, Asia, África y Oceanía, con propuestas procedentes de España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Suráfrica o Nueva Zelanda, entre otros países. Durante las próximas semanas, el comité artístico revisará los trabajos recibidos para decidir qué piezas formarán parte de la programación.

El certamen repartirá este año 37.000 euros en premios y mantendrá sus principales líneas de competición, con obras de danza contemporánea y urbana en el Teatro Principal y propuestas creadas para espacios no convencionales junto a la Catedral. Ese diálogo entre escenario, calle y patrimonio volverá a marcar una programación que combina piezas de sala, coreografías al aire libre, danza urbana, trabajos grabados con dispositivos digitales y actividades paralelas.

La programación arrancará el domingo 19 de julio con un encuentro conmemorativo del 25 aniversario en el que se verán obras de coreógrafos internacionales como el brasileño Ricardo Fernando, director del State Ballet Augsburg; el taiwanés Lai Hung-Chung, autor de Birdy y Push and Pull, y Amaury Lebrun.

Al día siguiente, la Llana de Afuera acogerá Moving Spaces, una cita con la danza urbana que incluirá batallas, exhibiciones y talleres gratuitos a partir de las 18.00 horas. Ese mismo lunes, el artista plástico Christian Sánchez, Sasa, comenzará la creación de un mural de grafiti de gran formato sobre la fachada de una vivienda situada en el centro histórico.

La Catedral, el Teatro Principal y la calle

La sección Bailando con piedras se celebrará el martes 21 de julio en la Llana de Afuera, junto a la puerta de Pellejería, con seis montajes seleccionados y 6.000 euros en premios. Esta línea del certamen reúne piezas pensadas para espacios públicos, donde la cercanía con los espectadores y la relación con el entorno forman parte de la propia obra.

Entre el 22 y el 24 de julio, el Teatro Principal acogerá las creaciones de Danza en el Teatro, la competición principal del certamen. Los 16 trabajos finalistas, repartidos en dos semifinales, optarán en la final del viernes 24 a 27.000 euros en galardones. A esos premios se suman el Premio del Público, dotado con 1.000 euros, y el Premio Sara Sáiz, con 2.000.

La programación se completará con la proyección de Antonio, el bailarín de España, prevista el jueves 23 de julio a las 10.00 horas en el Teatro Principal, y con la exposición 25 años del Certamen, una retrospectiva fotográfica sobre el cuarto de siglo de trayectoria del festival.

El jurado volverá a estar presidido por el creador Mario Bermúdez y contará, entre otros perfiles, con el coreógrafo Ricardo Fernando y el director artístico del Teatro Calderón de Valladolid, José María Esbec. También participarán críticos, programadores, bailarines, coreógrafos y responsables culturales vinculados a festivales, teatros y proyectos de danza de España, Alemania y Costa Rica.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York está dirigido por Alberto Estébanez y organizado por Cidanz Producciones-Ballet Contemporáneo de Burgos, con el patrocinio principal de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.