Las mejores imágenes de la primera jornada del IN Festival. ¿Te buscas en nuestras fotos?

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Inclusión, actividades para todos los públicos y música en directo. No decepcionó la primera jornada del IN Festival. Todo lo contrario, ya que se superaron todas las expectativas y la cita demostró, una vez más, su condición de indispensable en el calendario burgalés.

Los jardines del antiguo Hospital Militar recibieron un goteo constante de público que pronto se convirtió en marea. Los primeros acordes de la tarde, a cargo de El Duende Eléctrico, sirvieron para caldear el ambiente. Tanto que la actuación de E. T. S. (En Tol Sarmiento) a partir de las 21 horas triunfó de principio a fin con una puesta en escena simple y llanamente espectacular.

Recién caída la noche, los burgaleses Perrosdepaja salieron a por todas dispuestos a comerse el escenario. Pan comido para David Oter (voz), Jesús Urizarna 'Pitu' (bajo), Álvaro Ahíta (guitarra) y Edu Rsg (batería), con tablas de sobra para meterse a cualquiera en el bolsillo gracias a su peculiar visión del rock con toques stoner y unas letras que dan mucho que pensar. Mientras tanto, la charanga Villanos del Ruido se paseaba por el recinto alegrando el percal. Como tiene que ser.

Desde Sotillo de la Ribera, unos jovencísimos Grama Agropunk demostraron con creces por qué merecían ganar el UBULive. Su propuesta gustó, y mucho, a un público de lo más variopinto. Por su parte, los alaveses Kaotiko jugaron la baza del cabeza de cartel con uno directo marca de la casa. Directo, sin florituras y cargado de himnos que llevan sonando más de dos décadas.

Risas, reencuentros y, sobre todo, infinitas ganas de exprimir la música en directo. Así podría resumirse, a grandes rasgos, la primera jornada del festival más humano de Burgos. Como era de esperar, la ciudad respondió con nota al llamamiento de Párkinson Burgos, ATAB, Afaea, Adacebur, Autismo Burgos, Aspanias, Apace y Alcer. Y tú, si estuviste dándolo todo, es probable que nuestros fotógrafo Tomás Alonso te hayan cazado. Para comprobarlo, despliega nuestra galería y búscate en las mejores imágenes del arranque del IN Festival.