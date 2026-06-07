Martín Garzo reivindica el mundo del libro como “imprescindible”: “En él están los sueños de los hombres y las mujeres de tiempos distintos”

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El escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo reivindicó hoy el mundo del libro como “absolutamente imprescindible” porque “en él están los sueños de los hombres y las mujeres de tiempos distintos” y “es muy bueno que queramos saber qué han soñado”.

Así lo subrayó Martín Garzo, en declaraciones recogidas por Ical, durante los instantes previos al homenaje que recibió, en el Círculo de Recreo de Valladolid, durante la clausura de la 59 edición de la Feria del Libro de la capital vallisoletana.

En él, donde estuvo acompañado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, Martín Garzo situó a la Feria del Libro pucelana como “una de las mejores que se hace en este país”. Una afirmación basada en su conocimiento de este tipo de acontecimientos y donde solo ubicó por delante a las ferias de San Jordi, en Barcelona, y la del libro de Madrid.

“Se pone mucho cuidado y mucho esmero”, apuntó Martín Garzo en relación a la cita vallisoletana, dado que “hay un montón de actos culturales y no solamente se trata de vender libros, sino también de dejar un espacio para que la gente sepa de lo que se trata a través del mundo del libro”.

No obstante, “cualquier librería, o una biblioteca, es un almacén de sueños, y esos sueños, que parecen venir de otro mundo y de otros tiempos, en el fondo, nos siguen acompañando”, apuntaló, antes de concluir que “esa es la maravilla de un libro, que te permite vivir otras vidas sin dejar de vivir la tuya”.

Una vida que, en su caso, recordó que se ha desarrollado en su mayor parte en Valladolid, lugar donde ha escribo “absolutamente todos” sus libros, y por ello se mostró “emocionado” por el homenaje que le brinda hoy la Feria del Libro de la capital vallisoletana, aunque “el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es ser leído”.

En este sentido, alabó el “papel importantísimo” de los libreros en el fomento de la lectura, porque “son los que acompañan a ese objeto, que es un libro, que llega a su local y que se encargan de llevarlo a las manos de alguien que pasa por allí”. Por ello, afirmó: “Los escritores estamos muy agradecidos a los libreros porque, sin ellos, ¿qué haríamos en este mundo?”.

Sin escribir “no sabría vivir”

En cuanto a si el homenaje supone una invitación a la retirada o un desafío, Martín Garzo adelantó que “ninguno de los dos”, porque lo que tiene claro es que no va a dejar de escribir. “Esto es como una adicción y, si dejara de escribir, no sabría vivir”, afirmó, al señalar que su vida “ha sido mucho más interesante” al realizar sus libros “de lo que habría sido sin ellos”.

Finalmente, y tras reconocer que el homenaje le ha dejado “un poco descolocado”, reconoció sentirse “un poco como un impostor” porque “quien ha escrito el libro no soy yo, sino alguien que ha ocupado mi lugar y se ha pasado muchos días encerrado en mi casa, escribiendo un día y otro, y cuando ese libro pasa a manos de un editor, ese otro que ha escribo el libro desaparece”. No obstante, concluyó: “Espero volver a convocarle para escribir otro libro”.