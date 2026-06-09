El Festival Petronila de Burgos proyecta en pantalla grande la 'Trilogía del Dólar' de Sergio Leone

Clint Eastwood es el protagonista de esta trilogía fílmica de Sergio Leone.ECB

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Mientras se va cocinando su segunda edición, que se celebrará en abril de 2027, el Petronila – Festival de Cine de Burgos continúa realizando actividades a lo largo del año. Este mes de junio carga sus revólveres y se sube al caballo para conmemorar el 60º aniversario del estreno de ‘El bueno, el feo y el malo’ con la proyección de la ‘Trilogía del Dólar’ del cineasta romano Sergio Leone en una actividad organizada en colaboración con la Asociación Cultural Sad Hill.

El miércoles 10 se abrirá el ciclo con ‘Por un puñado de dólares’ (’Per un pugno di dollari’, 1964), cinta protagonizada por Clint Eastwood, Gian Maria Volonté y Marianne Koch. Esta película estableció las bases de un subgénero, el ‘spaghetti western’, despreciado por la crítica durante muchos años mientras que triunfaba ampliamente entre el público. Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe (Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión.

El miércoles 17 será el día de ‘La muerte tenía un precio’ (’Per qualche dollaro in più’, 1965), donde brilla un reparto encabezado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté y Klaus Kinski. El Manco (Eastwood) y el Coronel Mortimer (Van Cleef) son dos hombres que se llevan a matar y que se ganan la vida entregando a los malos a la justicia. Ambos buscan a un malhechor apodado El Indio (Volonté) y deciden aliarse para capturarlo más rápido. El pacto incluye el reparto de la recompensa que obtengan a partes iguales.

Para cerrar el ciclo, el miércoles 24 de proyectará ‘El bueno, el feo y el malo’ (’Il buono, il brutto, il cattivo’, 1966), icónico filme del género y que en actualidad se sitúa bien arriba en el listado de las mejores películas de la historia. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef son tres cazadores de recompensas que, durante la guerra civil norteamericana (1861-1865), buscan un tesoro de 200.000 dólares en monedas de oro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Esta película fue rodada en diversos emplazamientos de la provincia de Burgos, como el monasterio de San Pedro de Arlanza, Carazo, el río Arlanza cerca de Hortigüela o el Valle de Mirandilla, donde se construyó el legendario cementerio de Sad Hill que acoge el final de la película.

Estos largometrajes, rodados en diferentes localizaciones de España e Italia, se sustentan en tres figuras legendarias de la historia del cine: su director, Sergio Leone (1929-1989); su protagonista, Clint Eastwood (n. 1930); y el compositor de sus bandas sonoras, Ennio Morricone (1928-2020). Nada hubiera sido igual sin la extraordinaria labor de estos artistas que dejaron todo su talento en esta inolvidable trilogía que podremos disfrutar en pantalla grande en Burgos este junio en una oportunidad única.

Todas las proyecciones se realizarán a las 19 horas en el auditorio elcírculo (calle Ana Lopidana, 6) y tendrán entrada libre hasta completar el aforo. Además, en el pase de ‘El bueno, el feo y el malo’ del 24 de junio se incorporarán medidas de accesibilidad comunicativa (subtitulado, ILSE integrado y audiodescripción).