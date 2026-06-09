El Correo de Burgos

El Festival Petronila de Burgos proyecta en pantalla grande la 'Trilogía del Dólar' de Sergio Leone

La cita cinematográfica de la Fundación Círculo organiza un ciclo los miércoles de junio con estas tres películas clave del ‘spaguetti western’ -'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo'- en el auditorio elcírculo

Clint Eastwood es el protagonista de esta trilogía fílmica de Sergio Leone.

Clint Eastwood es el protagonista de esta trilogía fílmica de Sergio Leone.ECB

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Alberto Marroquín
Burgos

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Mientras se va cocinando su segunda edición, que se celebrará en abril de 2027, el Petronila – Festival de Cine de Burgos continúa realizando actividades a lo largo del año. Este mes de junio carga sus revólveres y se sube al caballo para conmemorar el 60º aniversario del estreno de ‘El bueno, el feo y el malo’ con la proyección de la ‘Trilogía del Dólar’ del cineasta romano Sergio Leone en una actividad organizada en colaboración con la Asociación Cultural Sad Hill.

El miércoles 10 se abrirá el ciclo con ‘Por un puñado de dólares’ (’Per un pugno di dollari’, 1964), cinta protagonizada por Clint Eastwood, Gian Maria Volonté y Marianne Koch. Esta película estableció las bases de un subgénero, el ‘spaghetti western’, despreciado por la crítica durante muchos años mientras que triunfaba ampliamente entre el público. Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe (Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión.

El miércoles 17 será el día de ‘La muerte tenía un precio’ (’Per qualche dollaro in più’, 1965), donde brilla un reparto encabezado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté y Klaus Kinski. El Manco (Eastwood) y el Coronel Mortimer (Van Cleef) son dos hombres que se llevan a matar y que se ganan la vida entregando a los malos a la justicia. Ambos buscan a un malhechor apodado El Indio (Volonté) y deciden aliarse para capturarlo más rápido. El pacto incluye el reparto de la recompensa que obtengan a partes iguales.

Para cerrar el ciclo, el miércoles 24 de proyectará ‘El bueno, el feo y el malo’ (’Il buono, il brutto, il cattivo’, 1966), icónico filme del género y que en actualidad se sitúa bien arriba en el listado de las mejores películas de la historia. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef son tres cazadores de recompensas que, durante la guerra civil norteamericana (1861-1865), buscan un tesoro de 200.000 dólares en monedas de oro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Esta película fue rodada en diversos emplazamientos de la provincia de Burgos, como el monasterio de San Pedro de Arlanza, Carazo, el río Arlanza cerca de Hortigüela o el Valle de Mirandilla, donde se construyó el legendario cementerio de Sad Hill que acoge el final de la película.

Estos largometrajes, rodados en diferentes localizaciones de España e Italia, se sustentan en tres figuras legendarias de la historia del cine: su director, Sergio Leone (1929-1989); su protagonista, Clint Eastwood (n. 1930); y el compositor de sus bandas sonoras, Ennio Morricone (1928-2020). Nada hubiera sido igual sin la extraordinaria labor de estos artistas que dejaron todo su talento en esta inolvidable trilogía que podremos disfrutar en pantalla grande en Burgos este junio en una oportunidad única.

Todas las proyecciones se realizarán a las 19 horas en el auditorio elcírculo (calle Ana Lopidana, 6) y tendrán entrada libre hasta completar el aforo. Además, en el pase de ‘El bueno, el feo y el malo’ del 24 de junio se incorporarán medidas de accesibilidad comunicativa (subtitulado, ILSE integrado y audiodescripción).

El director italiano Sergio Leone, durante un rodaje.

El director italiano Sergio Leone, durante un rodaje.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Clint Eastwood, en 'Por un puñado de dólares'.

Clint Eastwood, en 'Por un puñado de dólares'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Eastwood y Gian Maria Volonté, en 'Por un puñado de dólares'.

Eastwood y Gian Maria Volonté, en 'Por un puñado de dólares'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Clint Eastwood, con su sombrero y su inseparable poncho.

Clint Eastwood, con su sombrero y su inseparable poncho.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Marianne Koch, en 'Por un puñado de dólares', una de las pocas mujeres protagonistas de la trilogía.

Marianne Koch, en 'Por un puñado de dólares', una de las pocas mujeres protagonistas de la trilogía.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Los paisajes españoles, escenarios habituales del 'spaguetti western'.

Los paisajes españoles, escenarios habituales del 'spaguetti western'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Lee Van Cleef y Clint Eastwood, en 'La muerte tenía un precio'.

Lee Van Cleef y Clint Eastwood, en 'La muerte tenía un precio'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Gian Maria Volonté, en 'La muerte tenía un precio'.

Gian Maria Volonté, en 'La muerte tenía un precio'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

El actor Klaus Kinski, en 'La muerte tenía un precio'.

El actor Klaus Kinski, en 'La muerte tenía un precio'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Rodaje en Almería de 'La muerte tenía un precio'.

Rodaje en Almería de 'La muerte tenía un precio'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Eastwood es 'el bueno' en la última película de la trilogía.

Eastwood es 'el bueno' en la última película de la trilogía.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Eli Wallach, como Tuco en 'El bueno, el feo y el malo'.

Eli Wallach, como Tuco en 'El bueno, el feo y el malo'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Voladura del puente sobre el río Arlanza, en 'El bueno, el feo y el malo'.

Voladura del puente sobre el río Arlanza, en 'El bueno, el feo y el malo'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Tuco y el Rubio, en 'El bueno, el feo y el malo'.

Tuco y el Rubio, en 'El bueno, el feo y el malo'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Eastwood, Wallach y Van Cleef, en un descanso del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo'.

Eastwood, Wallach y Van Cleef, en un descanso del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Sergio Leone, dirigiendo 'El bueno, el feo y el malo'.

Sergio Leone, dirigiendo 'El bueno, el feo y el malo'.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Mítica secuencia del 'triello' rodada en el cementerio de Sad Hill de Burgos.

Mítica secuencia del 'triello' rodada en el cementerio de Sad Hill de Burgos.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Actual estado del cementerio de Sad Hill, en el Valle de Mirandilla de Burgos.

Actual estado del cementerio de Sad Hill, en el Valle de Mirandilla de Burgos.TURISMO CYL

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Ennio Morricone y Sergio Leone, una colaboración que dio excelentes frutos. 

Ennio Morricone y Sergio Leone, una colaboración que dio excelentes frutos. ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

Portada del libro de la trilogía, publicada por la editorial Notorious.

Portada del libro de la trilogía, publicada por la editorial Notorious.ECB

La 'Trilogía del Dólar', en pantalla grande en el Festival Petronila

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