Sonia Martínez Albuerne presenta este jueves su primer libro, 'Entre reflejos y raíces: mi despertar'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

"No es sólo mi historia. Es un abrazo escrito para quien lo necesite". Con este mensaje abre sus puertas 'Entre reflejos y raíces: mi despertar' (Létrame), libro con el que debuta la burgalesa Sonia Martínez Albuerne en el mundo de las letras.

El libro será presentado este jueves en la Sala Polisón del Teatro Principal a las 19 horas en un acto que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros. El acto cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. La autora está acompañada por Nacho Recuero.

"No escribo este libro para dar pena. Lo escribo porque sobreviví. Mi vida no ha sido perfecta. He sentido mucho miedo, inseguridad y culpa", señala Martínez Albuerne en la obra. "Me he perdido y muchas veces no me he reconocido en el espejo. He caído más de lo que imaginé... pero siempre me he levantado. Soy madre de dos hijos, esposa y mujer que ha construido todo lo que es con esfuerzo y carácter. Nadie me ha regalado nada, cada paso ha sido aprendizaje, decisión y valentía".

Portada del libro.ECB

'Entre reflejos y raíces: mi despertar' transmite, con honestidad y sensibilidad, que incluso después de experiencias difíciles, siempre existe la posibilidad de volver a comenzar. Es una historia real de caída y renacimiento que puede ayudar a muchas personas a poner palabras a o que sienten y a entender que la reconstrucción es posible.