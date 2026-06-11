El periodista y escritor burgalés Álex Grijelmo, elegido para ocupar la silla 'o' de la RAE

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) ha elegido este jueves 11 de junio al periodista y escritor Álex Grijelmo --que trabajó en la redacción de Europa Press entre 1977 y 1983-- para ocupar la silla 'o' tras el fallecimiento del académico Antonio Fernández de Alba el pasado 7 de mayo de 2024.

Las normas de ingreso establecen que las candidaturas deben estar avaladas por tres académicos. En este caso, han sido Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez, según ha informado la RAE.

La lectura de los elogios y méritos se efectuó en el pasado pleno del 4 de junio, y la votación, de carácter secreto, hoy 11 de junio. El nuevo académico electo tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza, de acuerdo al reglamento de la institución.

También está pendiente la lectura de los discursos de ingreso de la filóloga Cristina Sánchez López, elegida para ocupar la silla 'p' tras la muerte de Francisco Rico; y del escritor Sergio Ramírez, que ocupará la silla 'L' que dejó vacante Mario Vargas Llosa.

Larga trayectoria como periodista

Álex Grijelmo (Burgos, 1956), periodista, escritor y divulgador de la lengua, es licenciado en Periodismo, máster oficial en Divulgación y doctor en Ciencias de la Información. También cursó, en el IESE, el Programa de Alta Dirección de Empresas (2010).

Comenzó su trayectoria como becario en el diario 'La Voz de Castilla'. En 1977 ingresó en la agencia Europa Press y en 1983 en el diario 'El País', en cuya redacción permaneció 16 años, desempeñó distintos cargos y ha sido responsable de su Libro de Estilo.

En 1999 fue nombrado director editorial de la cadena de periódicos locales y regionales del Grupo Prisa, así como del dominical 'La Mirada'. En 2002 pasó a desempeñar el cargo de director general de Contenidos de los medios de Prisa en América, entre los que figuraban Radio Caracol (Colombia) y W Radio (México).

En 2004 asumió el cargo de presidente de la Agencia EFE (2004-2012). En ese periodo creó la Fundación del Español Urgente (Fundéu, la actual FundéuRAE), impulsó el Estatuto de la Redacción (que recoge las normas éticas de los periodistas) y fue elegido presidente del Consejo Mundial de Agencias.

En 2012 regresó a Prisa Noticias para impulsar los nuevos proyectos internacionales. En 2013 se reincorporó a 'El País' en calidad de adjunto al director, Javier Moreno. En 2018 se hizo cargo de la dirección de la Escuela de Periodismo UAM-El País, y regresó en 2020 de nuevo a la redacción como subdirector.

Desde 2013 publica una columna semanal bajo el epígrafe 'La punta de la lengua'. Además, ha sido colaborador en Radio Nacional de España y en la Cadena SER.

Autor de libros sobre lenguaje y comunicación

Asimismo, ha publicado 13 libros sobre lenguaje y comunicación: 'El estilo del periodista' (Taurus, 1997), que se utiliza como libro de texto en casi todas las facultades de España y de América; 'Defensa apasionada del idioma español' (Taurus, 1998); 'La seducción de las palabras' (Taurus, 2000); 'La punta de la lengua' (Aguilar, 2004); 'El genio del idioma' (Taurus, 2004); 'La gramática descomplicada' (Taurus, 2006); 'Palabras moribundas', con la filóloga Pilar García Mouton (Taurus, 2011); 'La información del silencio' (Taurus, 2012); 'Palabras de doble filo' (Espasa, 2015); 'Más de 555 millones de personas podemos leer este libro sin traducción', con José María Merino, coords. (Taurus, 2019); 'Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo' (Taurus, 2019); 'Con la lengua fuera' (Taurus, 2021), y 'La perversión del anonimato' (Taurus, 2024).

Además, es coautor junto con Daniel Samper de 'Les Luthiers, de la L a la S' (Debate, 2024), biografía del grupo humorístico argentino. Y ha publicado una novela, del género policial: 'El cazador de estilemas' (Espasa, 2019).

Por otro lado, es profesor en la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-El País, y ha sido maestro de la Fundación Gabo; para cuyos alumnos ha dictado talleres sobre reporterismo y redacción. Uno de ellos lo codirigió con Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias en noviembre de 1998.

También ha recibido el premio nacional de periodismo Miguel Delibes; la Antena de Oro de la Asociación de Profesionales de la Radio y la Televisión; el Grado Honorario de la fundación universitaria ESERP, por su labor de gestión en la Agencia EFE; el Premio Castilla y León de Humanidades; el premio Gumersindo de Azcárate, "por su compromiso con la ética profesional y con el auténtico valor de las palabras"; y el premio de la revista Archiletras en la categoría de divulgación lingüística.

Además, es académico de la Institución Fernán González y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua.