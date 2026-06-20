El corredor de la muerte reconvertido en biblioteca

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo primero que pensó el guionista burgalés Sergio Izquierdo Betete al entrar en la antigua cárcel de Bergara (Guipúzcoa) fue que se trataba de un «sitio fantástico». Recorrió las instalaciones mientras viajaba al pasado con dos nombres en la cabeza. Gregorio Mayoral Sendino y Michele Angiolillo. El primero, paisano suyo y verdugo profesional. El segundo, anarquista italiano y autor de los tres disparos que acabaron con la vida de Antonio Cánovas del Castillo en 1897 mientras leía el periódico en el balneario de Santa Águeda (Arrasate).

Pensó en ambos, inevitablemente, antes de presentar La hija del verdugo (Koniec, 2023) el pasado mes de mayo. Imaginó las últimas horas de Angiolillo en la celda mientras Mayoral Sendino se desplazaba desde Burgos con la ‘guitarra’ en la maleta. O lo que es lo mismo: el garrote vil con el que ajustició a 60 personas en cuatro décadas. Buen sueldo, poco trabajo -según se mire- y cero remordimientos. Al menos en apariencia.

Nada tiene que ver el otrora penal con lo que es hoy en día. En el año 2000, un grupo de jóvenes logró reconvertir este espacio en un centro comunitario que acoge charlas, exposiciones y actividades culturales. Cuenta además con una biblioteca ubicada en la celda número 13. ¿Quién estuvo allí hasta su ejecución? Bingo.

A Izquierdo Betete le pareció «muy interesante» presentar allí el cómic, con ilustraciones de Javier Martínez, y no se lo pensó dos veces cuando le contactaron desde el centro a través de las redes sociales. Era, sin lugar a dudas, uno de los mejores enclaves para abordar la historia del verdugo titular de la Audiencia Territorial de Burgos, también conocido como El abuelo, a través de los ojos de su hija. La misma que, en un momento dado, se fugó con un soldado dejándole al cuidado de su nieta.

Sergio Izquierdo Betete y Javier Martínez, coautores de 'La hija del verdugo'.TOMÁS ALONSO

Da que pensar que el patio en el que Mayoral Sendino desenfundó su ‘guitarra’ nada tenga que ver ya con reclusión, miseria y muerte. Mientras lo visitaba, el guionista burgalés se acordó de otros «proyectos singulares» de su ciudad como La Parrala, Espacio Tangente o el Centro Social Recuperado (CSR) de Gamonal. Comprobó, además, que mucha gente en Bergara conoce bien la historia de Angiolillo, quien justificó el asesinato del entonces presidente del Consejo de Ministros amparándose en las detenciones y torturas que habían sufrido numerosos militantes anarquistas a raíz del atentado contra la procesión del Corpus en Barcelona que derivó en los procesos de Montjuic.

Menos conocida es por allá la biografía del verdugo castellano. Con pasajes tan siniestros como su penoso debut profesional tras asistir en varias ocasiones a un ejecutor de Valladolid. Tan desastrosa fue aquella primera vez, dando muerte a una mujer, que a partir de ahí se afanó en perfeccionar su instrumento. De hecho, llegó a decir que «no hace ni un pellizco, ni un rasguño, ni nada. Es casi instantáneo, tres cuartos de vuelta y en dos segundos...».

Aunque nunca antes había estado, Izquierdo Betete tuvo la sensación de haber «regresado a la escena del crimen». La de un asesinato amparado por la Justicia basándose en el ojo por ojo. A cargo de un hombre al que el coautor de La hija del verdugo definió en su día, en este periódico, como «un profesional de la muerte que se ganaba la vida quitándosela a los demás». Y añadía, firmemente convencido tras empaparse de su biografía, que «no era un sicario, era un funcionario amante de su trabajo».

Después de esta experiencia que sin duda recordará por lo que encierran las paredes de la antigua cárcel de Bergara, Izquierdo Betete considera que la recuperación de este espacio se ha llevado a cabo de «forma excelente». La muerte dando paso a la cultura. Como la historia de Mayoral Sendino, indisolublemente ligada a la crónica negra de Burgos, saltando a las viñetas sin derramar una sola gota de sangre. Con el único objetivo de aportar contexto y relatar algo que sucedió desde un punto de vista diferente. Ese «espejo inocente pero cabal» al que alude, con total acierto, el periodista Alberto Marroquín en el prólogo.