«La cultura en pequeños pueblos de Burgos puede generar un impacto positivo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Sigue siendo un «pequeño gran proyecto», aunque ha logrado hacerse un hueco en el panorama festivalero de la provincia de Burgos desde su primera edición en 2023. Hablar de música y Hacinas conlleva, inevitablemente, a pensar en el Alpaka Fest. Su «consolidación», gracias al esfuerzo colectivo de vecinos y asociaciones del municipio, se basa sobre todo en la búsqueda de talento «emergente».

Afronta este festival su cuarta entrega, el 31 de julio y el 1 de agosto, con la «necesidad» sobrevenida de reinventarse. Según detalla el presidente de la Asociación Juvenil Alpaka, Adrián Alonso, la complejidad de organizar un evento de estas características ha supuesto todo un «reto». Más que nunca, aunque al mismo tiempo reconoce que el «arraigo y el coraje de querer mantener la oferta cultural y turística» en Hacinas prevalece.

La principal novedad, más allá de los grupos que conforman el cartel, es el cambio de ubicación. En esta ocasión, el Alpaka se celebrará en el mirador de San Cirbián. El aforo se reduce a la mitad (unos 1.700 asistentes, aproximadamente), pero se busca contrarrestar dicho handicap fortaleciendo la «identidad de cercanía» con la que nació el festival.

Con las entradas ya a la venta por 35 euros (gratis para menores de 11 y 15 euros para adolescentes de entre 11 y 16), el Alpaka incluye además conciertos gratuitos en la Cueva del Castillo, el viernes 31, y actividades para todos los públicos como talleres infantiles y de jota electrónica o una ruta por el pueblo de la mano de la Asociación Amigos de Hacinas. Habrá, además, zona de acampada y aparcamiento, inclusive autocaravanas, con servicios a mano para garantizar la comodidad de los asistentes.

Siguiendo la estela de años anteriores, con bandas que teóricamente están «asomando la cabeza en el panorama nacional», los promotores del Alpaka Fest han apostado en esta nueva entrega por Baliza, Casapalma, Castora Herz Dj, Drugos, Ghost Town Weekend, Justicieros, Mediocre DJ, Norwen, Pierre May Dj, Popper Ladies, Sobrezero y Valira.

«La cultura en pequeños pueblos puede generar un impacto positivo», considera el presidente de la Asociación Juvenil Alpaka mientras hace hincapié en que el principal objetivo es «seguir creciendo» y «recuperar el formato inicial» de cara a 2027.

A la hora de recabar apoyos, el festival cuenta con el respaldo económico de la Fundación Caja Rural de Burgos. Para el presidente de la entidad, Tomás Fisac, el Alpaka se ha convertido en un «referente cultural y musical de la provincia» que merece la pena apoyar. No solo por su capacidad de generar «impacto económico y social», sino también por el «valor añadido» que brinda al «medio rural» con una propuesta para «gente de todas las edades».