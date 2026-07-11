Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nervios a flor de piel, y con razón, antes del estreno. Sobresaliente alto en la primera jornada tras una previa, a modo de ensayo, que supo a poco por su corta duración. Ahora sí, se puede afirmar que los organizadores del Zurbarán Rock Burgos tomaron la decisión correcta al cambiar de emplazamiento. Quizá no llueva a gusto de todos, por distintos motivos, pero la comodidad del público siempre fue una prioridad para Metal Castellae.

Ardua tarea la de Azrael en su afán por conquistar el escenario principal a las 5 de la tarde. El sol azuzaba, no tanto como en días anteriores, y los de Granada salieron con todo para demostrar que llevan el calor en las venas, geográfica y musicalmente hablando. Contar con una banda de tal calibre para abrir un festival suele ser una decisión acertada y se cumplieron los pronósticos.

La zona de El Plantío iba cobrando vida propia gracias a esa marea negra cuyo impacto, cultural, económico y social en la ciudad, es digno de elogio. Del sur peninsular a la Gran Bretaña, Fury desprendió frescura y veteranía en el escenario de la Fundación Caja Rural mientras los Masters of Ceremony, con Sascha Paeth en primera línea de frente, calentaban entre bastidores para caldear definitivamente el ambiente.

«El ánimo de la banda es total. Es una oportunidad increíble y la organización nos ha otorgado el privilegio de tocar a una hora bastante buena», confesaba Fernando Argüelles , baterista de Edén , antes de salir a escena. Todo un detalle, además, que su actuación no coincidiese con el partido de la Selección Española para que el público, masivo ya a las 8 de la tarde, pueda disfrutar de su propuesta.

Saltaron los Edén al campo «muy ilusionados». No porque lo diga Argüelles, sino porque se veía a la legua. Se notaba, además, que prepararon el bolo con «mucha seriedad» al ser conscientes de que afrontaban «uno de los conciertos más grandes que hemos dado». Al final, el esfuerzo da sus frutos y la victoria en el festival de Las Candelas, su vía de acceso al Zurbarán, no fue fruto de la casualidad.

Con el «repertorio ajustado al máximo», Edén se centró en su último trabajo, Alma de Libertad (2024), sin obviar los anteriores. Hubo también cabida, a modo de aperitivo, para lo que está por venir y cumplieron con creces su objetivo: «disfrutar» al máximo en un «gran festival» en el que, a diferencia de otros, «la gente que lo organiza te trata a las mil maravillas».

Entre el público, procedente de toda España e incluso más allá, un sinfín de músicos burgaleses acudieron a una cita que ya es tradición. Raro sería no toparse con Peri, bajista de Frío y Zente, de aquí para allá, feliz de reencontrarse con un montón de colegas que nunca se pierden esta clase de saraos.

Asiduo al festival desde la segunda edición, cuando todavía se celebraba en la Barriada de Zurbarán, recuerda con cariño aquella época en la que «la mayoría de grupos que tocaban eran de Burgos e íbamos a verlos porque éramos amigos». Testigo directo de la evolución a lo largo de los años, tuvo la oportunidad de actuar con Zente cuando el evento aún se afincaba en Gamonal. Lamentablemente, Kelly (batería) estaba de baja y no quedó otra que improvisar con «Manolo (voz) y Javi (guitarra) haciendo un acústico al mediodía».

Por suerte, Peri logró sacarse aquella espinita en 2019. En el parque de San Agustín y con el Zurbarán cogiendo velocidad de crucero. Desde entonces, e incluso antes, tiene claro que «el ambiente mola mucho porque viene muchísima gente de fuera». Gente estupenda, por cierto, como aquel tipo de Barcelona que hace un par de años «nos avisó de que iba a venir y nos dijo de quedar con nosotros porque quería los discos de Zente y que se los firmásemos».

De vuelta al presente, con 'la Roja' haciendo la competencia, los suecos Hardcore Superstar permanecían ajenos al fenómeno futbolero a sabiendas de que su show era uno de los platos fuertes de la jornada. Más de uno tuvo que elegir. Y los que se quedaron, aficionados al balompié, miraban el móvil cada dos por tres sin perder de vista a Jocke Berg y compañía. No en vano, se podía ver el partido en segundo plano desde la pantalla habilitada en medio de la calle de La Chopera.

Lo de Hardcore Superstar sería, como todo el mundo allí anticipaba, el primer petardazo de la traca final. Con Savaged como antesala, a mejor hora imposible, de la locura que a punto estaba de desatar Overkill. Cabezas de cartel con conocimiento de causa, Burgos se volvió completamente thrasher en un abrir y cerrar de ojos. Para entonces, Hitten e Induction tenían el camino hecho para triunfar. Y lo hicieron, vaya si lo hicieron, culminando otra noche memorable entre guitarras eléctricas, camaradería heavy y, sobre todo, buen rollo a raudales.

¿Qué tiene el Zurbarán de especial respecto a otros festivales? A juicio de Peri, que de esto entiende un rato, lo mejor que pudo hacer Metal Castellae en su momento fue apostar por «bandas no muy conocidas que luego fueron muy buenos descubrimientos» como Girish and The Chronicles (GATC). Eso y «traer a leyendas de los 80 que todavía siguen». Claro ejemplo el de Doro, la «reina del heavy metal», u Overkill. Grupos que arrasaron en su día y que, por mucho que pase el tiempo, «tienen seguidores muy acérrimos» y también dispuestos, salvo quizá los más puristas, a disfrutar del talento local de Burgos y Castilla y León.