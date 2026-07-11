El flechazo de los Liantes Metaleros con los heavies de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Del Rock Fest en Barcelona al Zurbarán Rock Burgos sin apenas pasar por casa. Cuatro días de descanso, entre comillas, para hacer turismo. Lo primero, nada más aposentare en tierras castellanas, fue salir de «tapeo y cerveceo». Pasando más calor del que recuerdan en años anteriores pero bien a gusto. Porque los Liantes Metaleros, allá donde van, tienen una máxima que cumplen a rajatabla: «pasarlo bien».

«Sarna con gusto no pica», bromea Mario Muñoz, presidente de esta singular asociación catalana, concebida en Badalona hace cinco años, plenamente reconocible por su emblema: una calavera con gafas de sol de lentes azules cuyo lema, Live fast, die young (Vive rápido, muere joven), les anima a exprimir cada segundo al máximo. Y eso es lo que hacen, en cuanto se presenta la ocasión, al más puro estilo carpe diem en versión heavy metal.

La primera expedición, con Muñoz al frente, se instaló el martes en Burgos con el firme objetivo de «hacer turismo y comer súper bien». Dicho y hecho, les faltó tiempo para visitar el cementerio de Sad Hill y buscar la cruz de Metallica. Con la sintonía de El bueno, el feo y el malo que James Hetfield y compañía siempre usan para abrir sus conciertos resonando en sus cabezas, por supuesto. Y aunque no la encontraron, el cuerpo les pedía «dar la nota» con un vídeo para compartir en redes sociales. Otra cosa no, pero de buen humor andan sobrados y presumen orgullosos de «hacer el chorra» allá donde van.

El jueves, de buena mañana, partieron a Orbaneja del Castillo. De ahí a Quintanilla Escalada y vuelta a Burgos, a primera hora de la tarde, para descansar un poco antes de la jornada inaugural del Zurbarán. A tope desde el principio y esperando al resto de la tropa. La mayoría se incorporaron el viernes y los que faltan, mal que les pese, llegan este sábado para disfrutar de la diosa Doro y otras ocho bandas a las que nadie en su sano juicio hubiese soñado ver juntas, de gratis, hasta que Metal Castellae rompió el molde.

Hace ya tres años que el presidente de Liantes Metaleros pisó el Zurbarán por vez primera gracias al «boca a boca» de sus propios compañeros. «Quiero volver siempre y ojalá dure mucho», pensó nada más tras constatar que se había «enamorado de la ciudad y del festival». También de la gente que lo hace posible. Como Israel Hernando, Laura Sagredo u Óscar Fernández ‘Keeper’, entre muchos otros. «Bellísimas personas», en primera línea de organización, que en la anterior edición les permitieron pinchar música en uno de los escenarios. Un auténtico «detallazo» que los Liantes jamás olvidarán.

Todos, Liantes o no, se mueven por el mismo impulso. «La pasión por la música la llevamos en el corazón», subraya Muñoz a sabiendas de que «si eres heavy, eres heavy hasta la muerte». Nada que ver con el «estigma» que arrastraban los ‘melenudos’ hace décadas. Afortunadamente, se ha demostrado con creces que «no somos los malos» y que el «civismo» impera en cualquier evento de estas características.

«La manta a la cabeza»

Con cerca de 130 socios y más de 2.000 simpatizantes por todo el país, Liantes Metaleros surgió a través de un grupo de Facebook en 2021. En respuesta a las restricciones derivadas de la pandemia, como «revulsivo frente a la represión», aunque sin adquirir tintes negacionistas. Bastante mal lo pasó ya Muñoz antes del covid con la pérdida de su esposa como para permitir que le impidiesen «remontar el vuelo».

Poco a poco, aquel grupo de Facebook se hizo «cada vez más grande». No había vuelta de hoja. Debían, sí o sí, liarse «la manta a la cabeza». Por puro disfrute pero también por buenas causas, como la de apoyar a bandas emergentes que carecen de oportunidades y recaudar fondos para proyectos solidarios de diversa índole. Y así, gracias a la venta de merchandising, contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas a las que no conocen pero que necesitan ayuda en momentos decisivos.

De cara a respaldar la escena underground, los Liantes suelen organizar conciertos en Barcelona y alrededores. Siempre bajo la premisa de que «las bandas cobren» porque se ha de «premiar su trabajo». Y si toca aniversario, echan el resto invitando a grupos de renombre como Victory, Girish And The Chronicles (GATC) o Vhäldemar. Viejos conocidos por estos lares gracias al impulso de una comunidad heavy que va más allá del Zurbarán Rock.