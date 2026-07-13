Sienna y el documental sobre la exposición 'East Congo' celebran el XVI aniversario del MEH

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El Museo de la Evolución Humana (MEH) celebra esta semana sus actividades para celebrar su XVI aniversario entre las que destaca el concierto de Sienna, uno de los proyectos más genuinos y auténticos de la escena pop alternativa. El concierto tendrá lugar el miércoles, 15 de julio, a partir de las 20.15 horas con un precio de cinco euros por entrada.

Este artista deslumbró en 2017 a crítica y público con su primer álbum ‘Trágico y fugaz’; un sólido debut en el que la lírica punzante y la crítica social se convirtieron en el motor indiscutible de su discurso. Desde entonces, ha desarrollado una forma muy personal de articular su música en la que las melodías singulares de sus composiciones casan a la perfección con una voz vibrante y llena de matices.

Sienna actuará el próximo 15 de julioECB

Con sus siguientes trabajos ('Tiempos de Impacto' y ‘Melancolic’) se afianzó en el circuito independiente con fechas tan importantes como la apertura del concierto de Vetusta Morla o su paso por festivales tan destacados como Sonorama Ribera, Cruilla Fest, Les Arts o Granada Live. Además, su último EP ('Melancolic', 2021) le sirvió para explorar nuevas texturas y conceptos sonoros regalándonos temas tan reconocibles en la carrera del artista como ‘Se me para el tiempo’ o ‘Cómo has podido’. Más tarde, con el lanzamiento de ‘Trance’ (2024) se consolida como uno de los artistas más puros del panorama alternativo.

Además, el viernes, 17 de julio, el Museo de la Evolución Humana proyectará el documental ‘Idjwi, la isla olvidada de África’ con Eduardo Margareto, autor de las fotografías de la exposición ‘East Congo’, que muestra actualmente el MEH en su planta -1. El preestreno de este documental propone un recorrido poético por Idjwi, la isla que emerge en el centro del lago Kivu, en el este de la República Democrática del Congo.

Considerado uno de los lugares más pobres del mundo, este territorio conserva una naturaleza salvaje y representa un singular espacio de paz en una región marcada por el conflicto. La película muestra también la labor de la Fundación Kivu Jambo-Proyecto Rubare, que trabaja en la zona para mejorar las condiciones de vida de niños y mujeres en situación de vulnerabilidad. La proyección comenzará a las 20.15 horas en el salón de actos del Museo, con entrada libre hasta completar aforo.