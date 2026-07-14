El Museo de Burgos presta 'La Inmaculada' de Antonio Palomino al Museo de Bellas Artes de Valencia

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El Museo de Burgos, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha cedido temporalmente la obra ‘Inmaculada’ de Antonio Palomino (Córdoba 1655 - Madrid 1726) al Museo de Bellas Artes de Valencia, institución de referencia nacional por la relevancia de sus fondos y la calidad de su programación expositiva.

La obra constituye una de las piezas más significativas del centro museístico y el referente principal de su colección pictórica del siglo XVIII. Ejecutada en 1721, fue concebida para el convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Burgos, donde permaneció hasta su derribo a mediados del siglo XX. Posteriormente fue vendida al Estado y pasó a formar parte de los fondos del Museo de Burgos, donde se conserva en la actualidad.

Se trata de un lienzo de gran formato (260 x 160 cm) que representa a la Virgen Inmaculada Concepción sobre el mar, acompañada por los símbolos de las letanías y bajo la presencia del Padre Eterno. Destacan la precisión técnica del dibujo, el cuidado tratamiento de la luz, especialmente en los efectos del amanecer, y el rigor iconográfico, que evidencia el sólido conocimiento teológico del autor.

Imagen de 'La Inmaculada' de Antonio Palomino.ECB

La pintura se exhibirá en la exposición temporal ‘Antonio Palomino y la noche barroca’, que se inaugurará hoy, 14 de julio, y permanecerá disponible hasta septiembre, ofreciendo una revisión de la trayectoria del artista con motivo del tercer centenario de su nacimiento. Comisariada por el profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Riello Velasco, la muestra supone, además, la primera iniciativa monográfica dedicada a su figura.

Este préstamo se enmarca en la estrategia de colaboración institucional y difusión del patrimonio que desarrolla el Museo de Burgos, orientada a favorecer el conocimiento y la proyección exterior de sus colecciones, así como a poner en valor la riqueza artística vinculada a su ámbito territorial.