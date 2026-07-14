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El Museo de Burgos presta 'La Inmaculada' de Antonio Palomino al Museo de Bellas Artes de Valencia

Imagen de una visita al Museo de Burgos

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El Museo de Burgos, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha cedido temporalmente la obra ‘Inmaculada’ de Antonio Palomino (Córdoba 1655 - Madrid 1726) al Museo de Bellas Artes de Valencia, institución de referencia nacional por la relevancia de sus fondos y la calidad de su programación expositiva.

La obra constituye una de las piezas más significativas del centro museístico y el referente principal de su colección pictórica del siglo XVIII. Ejecutada en 1721, fue concebida para el convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Burgos, donde permaneció hasta su derribo a mediados del siglo XX. Posteriormente fue vendida al Estado y pasó a formar parte de los fondos del Museo de Burgos, donde se conserva en la actualidad.

Se trata de un lienzo de gran formato (260 x 160 cm) que representa a la Virgen Inmaculada Concepción sobre el mar, acompañada por los símbolos de las letanías y bajo la presencia del Padre Eterno. Destacan la precisión técnica del dibujo, el cuidado tratamiento de la luz, especialmente en los efectos del amanecer, y el rigor iconográfico, que evidencia el sólido conocimiento teológico del autor.

Imagen de 'La Inmaculada' de Antonio Palomino.

Imagen de 'La Inmaculada' de Antonio Palomino.ECB

La pintura se exhibirá en la exposición temporal ‘Antonio Palomino y la noche barroca’, que se inaugurará hoy, 14 de julio, y permanecerá disponible hasta septiembre, ofreciendo una revisión de la trayectoria del artista con motivo del tercer centenario de su nacimiento. Comisariada por el profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Riello Velasco, la muestra supone, además, la primera iniciativa monográfica dedicada a su figura.

Este préstamo se enmarca en la estrategia de colaboración institucional y difusión del patrimonio que desarrolla el Museo de Burgos, orientada a favorecer el conocimiento y la proyección exterior de sus colecciones, así como a poner en valor la riqueza artística vinculada a su ámbito territorial.

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