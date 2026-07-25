El albanés Mateo Mirdita triunfa en el Burgos & Nueva York

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El coreógrafo albanés Mateo Mirdita se alzó con el primer premio del 25º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York con ‘DADAlove’, un montaje escénico que también recibió el premio que eligió el público en la gala celebrada este viernes en el Teatro Principal. Tras el fallo del palmarés, el festival puso punto y final a la edición de 2026 con la entrega de los premios a las mejores producciones seleccionadas tras las dos semifinales.

DADAlove, una coreografía de Mateo Mirdita interpretada por Asja Marabotti y Martina Piacentino.SANTI OTERO

‘DADAlove’, de Mateo Mirdita

Asja Marabotti y Martina Piacentino interpretaron la propuesta vencedora, que observa el amor desde una perspectiva dadaísta y lleva al escenario los juegos de seducción y cortejo. El jurado concedió a Mirdita la máxima distinción del certamen, dotada con 9.000 euros, a la que se sumó el voto de los espectadores.

‘Muga’, del italiano Francesco Paolino.SANTI OTERO

‘Muga’, de Francesco Paolino

El segundo puesto fue para ‘Muga’, del italiano Francesco Paolino, que recibió 6.000 euros. El coreógrafo e intérprete construyó este dúo a partir del concepto japonés del «no-yo», entendido como un estado de vacío en el que el ego se disuelve y desaparecen los apegos, las expectativas y los deseos. La obra obtuvo además el premio concedido por el Staatstheater Augsburg de Alemania.

Luis Tena ocupó la tercera posición con ‘Sweet Lure’.Ana Yñáñez

‘Sweet Lure’, de Luis Tena

Luis Tena ocupó la tercera posición con ‘Sweet Lure’, distinguida con 4.000 euros. La creación del coreógrafo español parte del punto de Curie para trasladar a la danza las fuerzas invisibles que atraen a los cuerpos y los empujan a aproximarse.

Un momento de la coreografía de Heung Won Lee 'Speechless' durante su interpretación en el Teatro Principal.SANTI OTERO

‘Speechless’, de Heung Won Lee

El jurado, presidido por segunda vez por Mario Bermúdez, fundador y director de Marcat Dance, concedió el cuarto premio a ‘Speechless’, del surcoreano Heung Won Lee. La pieza, que recibió 3.000 euros, aborda el duelo, el silencio y la vulnerabilidad a partir de una experiencia personal transformada en movimiento.

‘Whispers of an Ending’, con Giulia Finardi y Alfonso López.SANTI OTERO

‘Whispers of an Ending’, de Giovanni Napoli

El quinto galardón, dotado con 2.000 euros, distinguió ‘Whispers of an Ending’, del italiano Giovanni Napoli. La obra se detiene en aquello que queda cuando una relación termina y construye un retrato íntimo de los recuerdos, las ausencias y los vínculos que permanecen después de la separación.

Más reconocimientos del certamen

El palmarés incluyó también los premios concedidos por las instituciones y festivales que colaboran con el Burgos & Nueva York. El Premio SóLODOS en Danza, que permite acceder directamente al festival celebrado en Costa Rica, fue para Marilisa Gallichio y Alessia Sinato por ‘Pack-Back’, una de las propuestas que participaron en la sección ‘Bailando con piedras’.

El Premio Sara Saiz, dotado con 2.000 euros, recayó en ‘Puentes de Luz’, creación conjunta de Marta Requejo y Jesús Rodríguez. La pieza recorre diferentes fases de la memoria a través de un trabajo compartido por sus dos intérpretes.

Ildar Tagirov.SANTI OTERO

El Centro Coreográfico de La Gomera eligió al ruso Ildar Tagirov, que amplió así su relación con el certamen burgalés. El coreógrafo ya había ganado en 2024 el primer premio del jurado con ‘Between the Walls’ y regresó este año a la competición con el solo ‘Mamà’.