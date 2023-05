El Burgos domina pero no puede romper el empate

Redacción

El Burgos CF firmó las tablas sin goles a domicilio ante un necesitado FC Cartagena. Un resultado no tan favorable como pueda parecer porque el choque resultó siempre bastante plano y, sobre todo, porque los burgaleses jugaron en superioridad numérica durante más de una hora sin poder traducir esa ventaja con un gol.

Con el césped bien regado, el once que Julián Calero para competir en Cartagonova ofrecía un dibujo bastante ambicioso sobre el rectángulo de juego cuando al equipo le tocaba atacar y tener pelota, mientras que a la hora de defender Elguezabal reculaba hasta incrustarse entre los dos centrales para aportar así un quinto efectivo a la zaga burgalesa y manejar mejor el tremendo potencial ofensivo de un Cartagena que además en este enfrentamiento necesitaba la victoria sí o sí.

De hecho los locales no tardaron en generar una ocasión de clara, aunque no tuvieron pegada. Grego Sierra pierde la pelota producto de un mal control y Borja Valle aprovecha el enorme regalo para quedarse completamente solo en el mano a mano ante Caro, pero el atacante local pese a superar al portero con un buen recorte, se entretiene escorándose demasiado y su remate final sin apenas potencia lo saca in extremis bajo palos Aitor Córdoba. Una primera ocasión clarísima, a la postre la mejor del primer tiempo, que suponía todo un aviso para el Burgos.

Sin embargo más allá de encajar esta oportunidad tan tempranera los pupilos de Calero tuvieron un buen inicio de partido y además de no sufrir más sustos manejaron con bastante criterio el cuero y la posesión, tratando de atacar de manera vertical con poco toque y, sobre todo, con la premisa clara de terminar todas y cada una de sus acometidas.

Así, los burgaleses se asomaron no pocas veces al área local hasta que poco antes de llegar al ecuador Álex Bermejo se lesionaba en una acción y primero tenía que abandonar el campo unos minutos, y luego tras regresar finalmente dejar su puesto a un Gaspar Campos que en su primer contacto con el cuero ya se mostró incisivo. Y en el 25´ en un córner Álex Bermejo remataba arriba desde franca posición y liberado.

Expulsión

Pese al contratiempo del cambio inesperado el Burgos ganaba en confianza, cuando dos minutos más tarde el local Datkovic era expulsado por una dura entrada a Aitor Córdoba. Una roja que dejaba a los de Luis Miguel Carrión en inferioridad cuando todavía quedaba más de una hora de partido. El panorama en Cartagonova se allanaba considerablemente.

Con todo, de ahí al paso por los vestuarios el Burgos no se volvería loco, pues Elgezabal siguió basculando igual que antes, y tampoco achucharía más que antes aunque sí prosiguió acumulando acercamientos de manera regular, pero ya sin tener ninguna de verdadero peligro de gol.

En la segunda se preveía un Cartagena bien encerrado y quizás por eso en el descanso Calero apostó por meter más físico y remate sacando a Artola por un Sergio Castell que ya en el primer minuto del reinicio ganó por anticipación el primer duelo con su par. El Burgos tomó el control casi de inmediato y pasó a ejercer un dominio territorial que se tradujo en varias llegadas más o menos peligrosas.

Empate a cero en Cartagonova.

Destacable fue un disparo de Gaspar Campos antes del diez y poco más tarde otra intentona de Castell de cabeza que se marchó por encima del travesaño, pero el reloj no paraba de avanzar y el equipo burgalés necesitaba mejores ideas o un punto más de intensidad en la presión para provocar el error del rival, porque ocasiones claras no tenía.

Superado el ecuador de la segunda mitad el Burgos iba a menos y tenía muchos problemas en la circulación, con numerosos errores que estaban dando vida a un Cartagena muy serio que asomaba la cabeza en área burgalesa.

Así lo entendió el técnico local Luis Miguel Carrión que introdujo en pocos minutos un cuádruple cambio. El choque se animó de inmediato y el Burgos inquietó por dos veces con Sergio Castell, la segunda fue un gol anulado por una dudosa falta en el forcejeo, mientras que el Cartagena no aprovechó una nueva indecisión en salida de pelota con un despeje errado de Caro.

Que el partido se removiera no se sabía si era bueno para el Burgos, porque implicaba pérdida del control y por contra los burgaleses casi nunca habían conseguido atacar con claridad; aunque lo cierto es que los diez que quedaban del Cartagena tampoco parecían muy convencidos.

Con todo en el aire, la indecisión de campó a sus anchas y si el Cartagena achuchó como nunca en los cinco minutos finales, en un descuento muy largo el Burgos consiguió por fin encerrar a su rival en el área y acosarle sin descanso, pero no consiguió el gol y acabó lamentándose de un enorme intento de Pablo Valcárce que rozó el golazo.