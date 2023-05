Diego Ocampo: «Estamos mirando el mercado»

David Alonso Burgos

Diego Ocampo no quiere crear falsas esperanzas de cara a la temporada 23-24 en la que el UBU Tizona militará en la LEB Oro. El técnico del conjunto azulón reconoció en la presentación del ‘Summer Camp’, que tuvo lugar en las instalaciones de Bricocento de Burgos en la mañana del miércoles, su cautela a la hora de crear expectativas y las dificultades que tendrá el conjunto burgalés para volver a lograr una plantilla de garantías. Ocampo estuvo acompañado en el acto por Ayoze Alonso, capitán del equipo cidiano, María Isabel Sancho, alcaldesa de Lerma, y Luis Guillermo Leal, Gerente en Grupo Leal Decoración.

«Lo primero es diseñar el presupuesto y en función de eso se marcarán los objetivos». Así de tajante se mostró Ocampo sobre el futuro de su equipo. El orensano tiene su particular hoja de ruta para que el «aterrizaje» del Tizona en la LEB Oro la próxima temporada sea viable. «Venimos de una temporada en la que hemos ganado el 90% de los partidos y lo normal es que la temporada que viene ganemos el 30% y salvarnos sea un éxito» afirmó.

Para el gallego, «crear expectativas excesivas es poco inteligente». Por ello, sigue trabajando junto a su staff para empezar a «tomar decisiones» a principios de junio y formar una rotación competitiva en la Oro. «Estamos mirando el mercado, pero es muy complicado porque hay muchos equipos en competición». Ocampo sabe que «el éxito de la temporada pasada» fue en gran medida porque las individualidades dieron paso al colectivo. «Los jugadores que vengan tienen que entender esto. Nuestra afición se identifica con esa manera de jugar y si no, no pueden jugar en el Tizona». Otra clave será conocer la categoría. «A lo mejor no podemos hacer esto en el 100% de los jugadores», lo que obligará a hacer «alguna apuesta».

