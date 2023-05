Preparados para una fecha clave

David Alonso Burgos

Los titulares de digitales y rotativos colocan al San Pablo Burgos como el equipo más en forma de la LEB Oro en el tramo final de la temporada. Su racha de cinco triunfos consecutivos, la mejor de la categoría actualmente, es prueba de ello. No obstante, para Curro Segura, entrenador de los azulones desde el mes de diciembre, «los titulares no ayudan a ganar». No le falta razón, aunque confirman la mejora global del equipo desde su llegada. Pero su autoexigencia no tiene límites y al granadino sólo le vale confirmar la dinámica en una de las fechas señaladas en rojo en el calendario. El domingo, a las 12:30 horas, visitará el WiZink y a uno de los grandes de la LEB Oro, el Movistar Estudiantes, y firme candidato al ascenso.

Desde que llegó al banquillo burgalés, Segura siempre ha mantenido el mismo discurso: «No queremos mirar mucho para atrás. No nos hemos castigado cuando hemos perdido ni hemos hecho euforia cuando hemos ganado». En definitiva, «ser cortoplacistas». Pese a todo, el domingo no será un partido cualquiera, ya que entra en juego el factor campo en el play-off de ascenso a la ACB. «Nos jugamos la ventaja de campo. Es una realidad que tenemos a nuestro alcance y depende de nosotros», asegura el técnico, advirtiendo de la dificultad de pisar el WiZink Center.

«Estamos ya en el momento clave de la temporada en el que cada partido cuenta y queremos seguir dando buena respuesta» afirma el técnico. Una imagen que ha mejorado sobremanera con su idea de juego y aunque se niegue a mirar al pasado, sabe por qué se ha producido. «Sería difícil destacar una sola cosa. Hemos mejorado mucho en mentalidad. Hemos dado un paso adelante defensivamente y ofensivamente, hemos ido sumando gente. Nuestra mejora no ha estado solamente en un aspecto y lo mejor que podemos decir es que todo el mundo está sumando y no dependemos de que un jugador meta 20 o 30 puntos y si él no está, estamos jodidos».

Con esta propuesta llegará el Hereda a la penúltima jornada de la LEB, en la cuarta posición de la tabla (21-11). Su rival no está lejos -sexto con 20 triunfos y 12 derrotas-. Y aunque no haya entrado en la lucha por el ascenso directo como se presuponía, el técnico advierte de su entidad. «Estudiantes sigue siendo un gran equipo, una gran plantilla y sigue siendo favorito al ascenso». Y añade: «fueron capaces de ganar en el Coliseum (78-86) y eso no es casualidad. Los equipos han cambiado bastante, pero queremos demostrar que nuestro buen momento sigue adelante y en cualquier caso, es un gran rival. Nos lo va a poner difícil y va a haber que hacer muchas cosas bien», apunta.

La única baja en el conjunto burgalés será la de Obi Enechionyia, quien ya ha empezado su proceso de recuperación, pensando única y exclusivamente en llegar a tiempo para el play-off. No obstante, Segura afirma que, como hasta ahora, no se va «a preocupar de los rendimientos individuales».

En el pabellón madrileño, con aforo de hasta 17.453 personas, se escuchará, una vez más, a ‘la marea azul’. Cerca de 700 aficionados acompañarán al equipo, algo «importantísimo» para el grupo, ya que tal y como afirma Segura, «su aliento ayuda y empuja mucho».

ACUERDO DE PATROCINIO El San Pablo Burgos y la empresa Clibur Energías y Servicios continuarán un año más de la mano gracias al acuerdo de patrocinio refrendado en las instalaciones de la compañía en Burgos. Un apoyo que se ha perpetuado durante 8 temporadas, las mismas que lleva el conjunto azulón en el baloncesto profesional.