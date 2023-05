El San Pablo cierra la LEB Oro contra Epi

David Alonso Burgos

El Hereda San Pablo Burgos agotará este viernes (21:00 horas, Coliseum) su última bala por conseguir el factor cancha en la primera eliminatoria del play-off a la ACB. Su rival en la última jornada de la liga regular, el Leyma Coruña, entrenado por el burgalés Diego Epifanio, llega con los deberes hechos: la tercera posición en el bolsillo y conocedor de que su rival en la primera ronda de la promoción será Gipuzkoa Basket. A pesar de contar con este escenario, a priori favorable, Curro Segura, técnico del conjunto azulón, espera «al mejor Leyma» y prefiere no especular con la ventaja de campo, ni siquiera con quién será su futuro rival en el play-off. Los candidatos: Estudiantes, Valladolid y Lleida, todos ellos con el mismo balance y peleando por los mismos objetivos que Burgos.

«Pase lo que pase mañana, lo que cuenta es lo que pase a partir del jueves que viene. Ganando podemos tener el factor cancha, pero también podemos no tenerlo, así que queremos ganar, queremos hacer un buen partido, seguir creciendo y terminar con un buen sabor de boca». Así de tajante se ha mostrado el técnico granadino en la previa del encuentro. Y es que Segura está en lo cierto. Si Burgos (7º, balance 21-12) logra vencer al conjunto coruñés, deberá esperar los resultados de sus cuatro rivales directos, actualmente empatados con 21 victorias y 12 derrotas, para saber si escalará a la 4ª o 5ª posición de la tabla y gozará del factor cancha.

Con menos quebraderos de cabeza llega el Leyma Coruña al encuentro. Los de Diego Epifanio tienen asegurada la tercera posición de la LEB con 23 triunfos y 10 derrotas y para Segura, lo han logrado «por méritos propios». No obstante, duda mucho que Coruña salga a la pista del Coliseum sin hambre. «Me equivocaría si espero un equipo que no venga a darlo todo. Son terceros con merecimiento. Han hecho una gran liga regular. Obviamente, estarán preparando el play-off, pero Epi querrá venir a su ex equipo a ganar. Me extrañaría que no preparara el partido con intención de ganarlo, sabiendo, obviamente, que lo importante empieza la semana que viene».

Y «lo importante» para Segura es que Valladolid, Movistar Estudiantes o Força Lleida serán el primer escollo para lograr el regreso a la ACB, pero de momento, el granadino prefiere no pensar en ellos. «No merece la pena. Yo salgo siempre a ganar. No me vale elegir. A lo mejor alguno puede, pero yo no lo he mirado». Y aunque equipos como Coruña puedan disputar la última jornada mirando de reojo a esa primera cita de la promoción y Burgos no, confía en que «es tiempo suficiente para prepararse» porque «a estas alturas de la temporada el conocimiento de los rivales es muy alto».

El técnico hace bien en no distraerse porque aunque Epi pueda estar tentado a contemporizar para no perder efectivos de cara al tramo decisivo de la temporada y realizar experimentos en el Coliseum, llega al partido después de aplastar a Palencia en casa (81-69). Así como lo hizo también en el segundo tiempo disputado en el Palacio de los Deportes en enero contra su ex equipo. Pese a contar con una ventaja de 13 puntos al descanso, el San Pablo se diluyó y recibió un correctivo en forma de 95-81, como para no fiarse ahora.

Segura tan solo tendrá la baja de Obi Enechionyia ante el Leyma. El ala-pívot estadounidense con nacionalidad nigeriana ya ha comenzado a entrenar en solitario tras someterse a una operación de corazón y es posible que llegue para ayudar al equipo en el play-off.