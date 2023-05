El San Pablo llega crecido al segundo asalto

David Alonso Burgos

El estreno del Hereda San Pablo Burgos en el play-off de ascenso a la ACB no pudo ir mejor. Los de Curro Segura finalizaron el primer encuentro contra Estudiantes en el WiZink Center de Madrid con hasta 7 jugadores con valoraciones de 10 créditos o más, dieron un recital de triples con un 48 % de acierto exterior (15 en total), firmaron el partido más anotador de la primera jornada de encuentros (179 puntos en total: 87-92) y lo más importante, le arrebataron el factor cancha a su rival a las primeras de cambio. Todo ello hace que el conjunto burgalés llegue al segundo encuentro en el multiusos de Goya crecido y con ganas de más.

Casi sin tiempo para saborear el trabajado y valioso triunfo del viernes, Burgos se prepara ya para el segundo asalto. Será este domingo a las 20:00 horas, de nuevo, sobre la pista del WiZink. Una cita en la que Segura todavía no podrá contar con Obi Enechioniya. Aunque el ala-pívot viajó con el equipo a Madrid y realizó ejercicios en solitario en el prólogo del encuentro, todavía está lejos de aparecer de nuevo en la pista. Fuentes afirman que no estará en lo que resta de temporada.

Quien sí estará de nuevo para destrozar el aro rival con sus lanzamientos lejanos es Álex Barrera. Uno de los capitanes del San Pablo admite que el grupo se siente «muy satisfecho» por el triunfo. Y en particular, el catalán, por su actuación. «Personalmente, me he sentido muy cómodo. Iba muy concentrado y mentalizado. Sabía de la importancia de este partido y quería ayudar al equipo a conseguir la victoria».

Barrera sabe que la fortaleza del San Pablo es no depender de nadie y espera que esa fórmula los vuelva a acercar al triunfo en el segundo acto del play-off, este domingo a las 20:00 horas en el WiZink.