El Albacete le amarga la despedida a Joseba Exteberria

Redacción

El Mirandés echó el cierre a la temporada y la era Etxeberria con una intrascendente derrota en el feudo de un Albacete que al igual que los rojillos no se jugaba nada importante en el envite. Todo ello en un partido muy entretenido, donde ambos jugaron de forma ambiciosa buscando la portería contraria, pero aunque cualquier resultado pudo darse al final, los manchegos se llevaron todo el premio.

Rubén Albés puso en juego un once poco habitual y mucho menos reconocible que el ideado por Etxebe. Así las cosas, antes de cumplirse el cinco, tanto el espigado Raúl García como Salinas ya habían finalizado dos acercamientos y el segundo de ellos especialmente peligroso, mientras que en el ocho entre el colegiado y el VAR le anulaban un gol a Manu García por fuera de juego. El Mirandés hacía daño muy pronto, pero también regalaba rápido y al poco Escriche rozó un poste en una jugada extraña con balón a la espalda donde al debutante Ziga Frelih se le vio muy nervioso. Sin embargo, el primer contratiempo importante llegó al cuarto de hora con la lesión del ‘killer’ Raúl García.

El partido avanzó a ritmo tranquilo, pero con los dos equipos pisando el área rival con regularidad, así en el 20’ se vio una gran respuesta a la clara ocasión del local Fran Álvarez con un intento desde lejos de un Roberto López que a punto sorprender a Altube, mientras que poco antes de la media hora el chut lejano era de Manu García.

El último cuarto de hora de la primera mitad sería igual de entretenido y vistoso, pues aunque ambos jugaban con poca tensión, sus ganas de agradar eran visibles y ambos siguieron buscando el primer gol. Así, Llabrés mandaría arriba una bastante clara y un minuto más tarde el local Escriche no era capaz de superar a Frelih Ziga en el mano a mano después de una gran jugada individual.

El final del primer periodo se jugaría bajo los mismos parámetros, pero las ocasiones ya no fueron ni tan abundantes ni tan claras.

Pero en la segunda ambos conjuntos volvieron a la carga y se vería un reinicio espectacular con dos ocasiones repartidas en apenas un par de minutos, la primera de Jovanny Bolívar y la respuesta de Simón Moreno, y dos goles en los siguientes dos minutos. El primero rojillo en el 48’ con un gol en propia puerta de Jonathan Dubasin en una jugada a pelota parada con duelo aéreo y el segundo manchego un minuto más tarde de Jovanny Bolívar al anticiparse al portero y aprovechar un grosero error de la zaga del Mirandés.

Los goles no hicieron, sino animar todavía más un duelo ya de por sí emocionante que seguiría teniendo muchas ocasiones claras. Aunque también los locales, como por ejemplo una de Maikel Mesa superada la hora que terminó estrellándose en el palo. Nadie cedía y al poco se vio otra clarísima de Nacho Castillo en el 73’, pero no hubo fortuna. De hecho, Nacho Castillo aportó un plus de agresividad y poco más tarde lo volvió a intentar desde casi medio campo.

Los rojillos cada vez estaban mejor y Roberto López también tuvo otra inmejorable cuando el partido entraba en su tramo final. Entonces cualquier cosa pudo suceder, pero al final la moneda cayó de lado local y a falta de dos para la conclusión el Albacete montaba una contra letal y Álvaro Rodríguez sentenciaba el resultado.