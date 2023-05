Al Burgos BH se le escapa el liderato en la alta montaña

Redacción

El Burgos BH no pudo retener el maillot amarillo en la última etapa del GP Beiras e Serra da Estrela. Pelayo Sánchez, líder de la carrera tras la etapa del sábado, mostró un gran nivel en las duras ascensiones de la jornada, pero finalmente tuvo que conformarse con la tercera posición de la etapa y la general. El asturiano contó con el apoyo de Eric Fagúndez y Dani Navarro cuando se seleccionó mucho el grupo de favoritos, pero un ataque de dos rivales en los últimos kilómetros evitó que pudiera ganar la general.

El conjunto dirigido por Rubén Pérez jugó sus cartas desde el inicio de etapa, filtrando en una primera escapada a Ander Okamika, tercer clasificado de la general. Sin embargo, el pelotón no permitió que este grupo se distanciara mucho y acabó dándole caza tras algo más de una hora de carrera. El líder de la prueba rodaba al frente del pelotón, bien protegido por sus compañeros en otra jornada marcada por la intensa lluvia que endurecía la carrera.

Antes del ascenso más largo y decisivo de la jornada, el Burgos BH perdió a Okamika, que abandonaba por unas molestias en la rodilla provocadas por una caída sufrida el pasado viernes. Sin embargo, el resto de corredores morados controlaron la carrera, que comenzó a romperse en los 20 kilómetros de ascenso al puerto de Torre. Bajo una densa niebla, Pelayo, Fagúndez y Navarro coronaron en el grupo de favoritos, que ya era de apenas 20 unidades.

Por delante había atacado un corredor que fue neutralizado en la subida posterior a Penhas Douradas, donde Pelayo atacaba junto a otros tres rivales. Antes de la última ascensión del día se juntaron ocho corredores en cabeza. Sánchez logró la máxima bonificación en el sprint intermedio de Vale da Amoreira, pero vio cómo muchos contrincantes comenzaban a atacar para arrebatarle el maillot amarillo. El asturiano se defendió con valentía, contando con la ayuda de Eric Fagúndez, que regresó al grupo al inicio de la subida final a Vale de Estrela.

El uruguayo controló la carrera hasta los últimos kilómetros de etapa, donde saltaron dos corredores desde este grupo. Los dos integrantes del Burgos BH dieron el máximo en la persecución, pero el pequeño hueco que se abrió fue suficiente para que no pudieran pelear por la etapa y la general. Pelayo entró tercero en meta y ocupó este mismo escalón del podio en la clasificación final, donde Fagúndez acabó sexto, y Navarro, undécimo.

Pelayo Sánchez: «El equipo lo ha hecho muy bien, lo hemos dado todo. Al final, algunas caídas y otras circunstancias de carrera nos impidieron rendir de la mejor manera. En la parte final me quedé un poco aislado. Traté de darlo todo, pero no fue suficiente. Se me fueron dos corredores a ocho de meta y era ya incontrolable, porque llevábamos 30 kilómetros con continuos ataques. El tercer puesto sabe a poco, pero seguiremos trabajando».

Al mismo tiempo, en Francia concluyeron los Boucles de la Mayenne con una última etapa que se decidió al sprint. Manuel Peñalver, que en las dos jornadas anteriores había sido décimo y noveno, en esta ocasión acabó octavo. Es ya su sexto top-10 de la temporada, tras los conseguidos en la Cholet-Pays de la Loire y en el Tour del Pays de la Loire. En la clasificación general, Jesús Ezquerra fue el mejor corredor morado, acabando 22.º gracias a su buena actuación en el prólogo inicial.

Manuel Peñalver: «Termino contento con los tres top-10, sobre todo porque llevaba bastante tiempo sin correr. Llegamos en muy buen estado de forma y pudimos conseguir tres buenos resultados. No ganamos, pero fuimos muy regulares. Eso nos da confianza para seguir peleando. Ahora tenemos la mirada puesta en los siguientes objetivos».